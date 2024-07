¡Junte de generaciones! Pablito Aguilera se subió al auto de los cabros de «Vamo a Calmarno» en una entrevista de lujo: «Un caballero no tiene memoria…»

¿Hablemos de crossovers épicos? Porque nuestros cabros de «Vamo A Calmarno» estrenaron una nueva edición de su clásico programa llamado «Carpool», donde en esta ocasión invitaron a un personaje de lujo. Y es que en un junte generacional, Pablito Aguilera, icónico comunicador de Radio Pudahuel, se subió al auto de nuestros chiquillos entregándonos una entrevista de aquellas.

Junte de generaciones: la entrevista de «Vamo a Calmarno» a Pablito Aguilera

El emblemático conductor de «La mañana de Pablo Aguilera» partió hablando de sus inicios en la radio y explicó la diferencia que existe con la televisión. «La radio es compañia, es amistad, en cambio, la tele es exclusividad», declaró.

Además, agregó que «La radio siempre se ha fortalecido porque es una comunicación más directa con la gente, y ahora con las redes sociales nos dan también la imagen, ya no es solo audio».

Asimismo, manifestó que «yo no trabajo, yo me entretengo«, y habló sobre su experiencia como pionero en incorporar la instantaneidad de los mensajes al aire. «La gente quiere ser escuchada, dar su opinión, y esa sinceridad de la radio, la televisión no la tiene», indicó.

A sus 83 años, Pablo Aguilera está más vigente que nunca y en cuanto a su retiro de la radio, no dudó en decir que hace un tiempo pensó «irse en buenas condiciones», pero recalcó que el trabajo que realiza es adictivo. «Hasta que dure no más, no tiene fecha de término, hasta que me muera».

Contagiado con la espontaneidad y diversión de nuestros queridos cabros, Pablito habló acerca de sus mejores entrevistas, chascarros que ha tenido en vivo, se la jugó con un chiste y bailó al estilo de Chayanne.

Además, reveló su historia con Ricardo Montaner. «¿Por qué te encuentras en el último lugar del mundo?» le preguntó al reconocido cantante en una entrevista.

«Y esa frase Pablo, ¿Me la puedes regalar?», le contestó. Abriendo paso a una emblemática canción que suena hasta el día de hoy, y que contó con agradecimientos especiales a Pablo Aguilera en el disco.

La edad es solo un número

«Yo me siento súper bien, pero veo el carnet y me asusto», comentó entre risas. Además, mencionó que sube cerros y se encuentra en buen estado fisico.

Y como no, Jaime Proox y Rosinelli muy fieles a su estilo, le preguntaron cómo está funcionando el amiguito de abajo. «El tello funciona perfecto, siempre está atento con su mirada penetrante», soltó el comunicador, logrando una explosión de carcajadas dentro del auto.

Para concluir, nuestros curiosos chiquillos le consultaron si en tantos años en radio, alguna vez «le arreglaron los cables». A lo que respondió que hay varias historias, pero «un caballero no tiene memoria».

Puedes revisar la entrevista completa haciendo clic aquí.