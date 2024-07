«La tiro contra la pared»: Pamela Díaz revela inéditos detalles sobre su feroz conflicto con Oriana Marzoli en ‘Ganar o Servir’

Faloon Larraguibel fue la última invitada al programa que se emite en YouYube de Pamela Díaz, «Sin Editar». Oportunidad en la que ambas hablaron sobre los conflictos que tuvieron con Oriana Marzoli en ‘Ganar o Servir’.

En esta instancia, la exchica Yingo contó que durante un momento «no la sorportaba». Además, reveló que su compañera habría tenido malos tratos en contra de la producción del espacio de Canal 13.

Incluso, Faloon reveló que se tuvo que contener para no llegar a las manos con Oriana Marzoli. «Estaba esperando que bajara porque le sacaba la cresta, te lo juro. Yo creo que por eso no bajó. ¿Qué me iba a decir ahí?», expresó.

Frente a esto, Pamela Díaz le señaló: «Que te diga mala mujer, mala madre, hija de puta, mal foll…».

Luego, Faloon Larraguibel expresó: «¿Qué se anda metiendo en mi cama la desgraciada? Bueno, yo sí me metí en la suya, si todos estábamos ahí escuchando el ‘joder'»

Pamela Díaz y Faloon se refieren a sus conflictos con Oriana Marzoli

«Yo en verdad me sorprendí porque podría haber pegado al tiro. Además, que te digan ese tipo de cosas… una no aguanta. Si una no anda por la calle escuchando todo el rato que te digan esas hue…», indicó Faloon Larraguibel en «Sin Editar».

En tanto, Pamela Díaz reveló detalles del feroz conflicto que tuvo con Oriana Marzoli. En este sentido, señaló que la española-venezolana habría hecho un comentario sobre ella como madre.

«Mala madre (le habría dicho Oriana). Ahí me da la locura. La agarro, la abrazo y la tiro contra la pared. Mala madre, no», indicó la Fiera.

Es importante señalar que Pamela Díaz tuvo un pequeño paso por el reality de Canal 13.

