Luego de defender a su padre condenado por abuso sexual: Javier Macaya renuncia a la presidencia de la UDI

Recientemente, se dio a conocer que el senador Javier Macaya tomó la decisión de renunciar a la presidencia de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

«El país enfrenta desafíos enormes; problemas muy severos están afectando a millones de chilenos, en un camino que urge rectificar. La UDI cumple un rol importante en la conducción de esos desafíos, a lo que debe abocarse plenamente», indicó en una declaración, según consignó La Tercera.

«Por tanto, y en aras de mi compromiso político, he tomado la decisión de renunciar a la presidencia de la Unión Demócrata Independiente. Jamás permitiría que una situación familiar, por dolorosa que sea, afectara aún más a las menores de edad involucradas y, asimismo, al desempeño de mi partido y la trascendencia de su responsabilidad frente a Chile»

Cabe destacar que la decisión de Javier Macaya se da luego de que recibió diversas críticas por respaldar a su padre.

Recordemos que Eduardo Macaya fue condenado por abuso sexual en contra de menores.

La autocrítica de Javier Macaya por defender a su padre

Durante la mañana de este martes, en el Congreso Nacional, Javier Macaya hizo un mea culpa por la defensa que emitió sobre su padre.

«Cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal, quizás de formación de abogado, pero también en la calidad de familiar», indicó.

«Reconozco un error en mencionar un detalle procesal del caso y en una frase que es desafortunada, porque en el fondo muestra poca empatía respecto a un tema que es fundamental, que es la defensa de la niñez», agregó el hijo de Eduardo Macaya.

En este sentido, señaló: «Yo lo asumo de esa manera. No parece bien, no es entendible hablar de videos grabados sin consentimiento, editados, no me parece que haya sido correcto».

Es importante recordar que el domingo, el senador en conversación con el programa Mesa Central de Canal 13 indicó: «Evidentemente, yo como hijo de, estoy del lado de mi padre»