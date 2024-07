Participante de Gran Hermano Chile sorprende tras revelar affaire con Pailita: «Le gustan más chicas»

Nuevamente, Pailita se transformó en tema de conversación en el interior de Gran Hermano Chile. Recordemos que anteriormente, Daniela Bravo ya había señalado que tuvo un affaire con el cantante, pero que no le dejó muy buenas impresiones.

Y hace algunos días, otra participante del espacio reveló que tuvo un romance con intérprete de «Parcera». Nos referimos a Antonia Casanova, quien señaló que tuvo onda con el artista.

«Yo igual me había comido al Paila», indicó la chiquilla en una conversación con Karina Jerez, Camila Power y Linda Marcovich.

Luego, sus compañeras le pidieron más detalles con respecto a lo que fue su affaire con Pailita. De hecho, Camila señaló: «la Dani dijo que había tenido una mala experiencia».

Frente a esto, Antonia Casanova señaló que el cantante urbano es «quebrado». Además, reveló cómo le gustarían las mujeres al artista.

«Le gustan las niñas más chicas. Como que no tengan tanta personalidad, pa’ que sean como más piolita, ¿cachai? Y muy así como obsesionadas con él», explicó la participante de Gran Hermano Chile.

Además, la joven señaló que «yo fui una hueona muy pesada», algo que según ella le habría gustado a Pailita. «De hecho, él me dijo una vez como ‘me gustas, porque tú no me pescai'», señaló.

Las palabras de Daniela Bravo sobre Pailita

Es importante señalar que hace un tiempo Daniela Bravo confesó que tuvo una mala experiencia amorosa con Pailita.

Es una conversación con sus compañeras, la exparticipante de Gran Hermano Chile indicó: «fue una hue… yo lo terminé así como odiando. Pensé que era tela al principio, pensé que era muy tierno (…) No, me basureó. Fueron muchos comentarios súper hue… de él hacia mí. Comentarios todo el rato bajándote».

«Hubo un rumor de que Pailita había mandado mi historia de mejores amigos. Yo subí una historia a mejores amigos y le llegó el Aqua. Y el Aqua me dice ‘oye, ¿subiste esta hue…?’. A mí me dijeron que había sido Pailita», contó.

Frente a esto, Daniela indicó que le preguntó al cantante si es que él mandó la historia. «Yo le dije ‘¿por qué andas mandado está hue…? ¿Fuiste tú?’, le pregunté en verdad. (Él me respondió) ‘¿qué hue…? Yo ni te sigo’. Como siempre agrandándose. Yo pensé que era más galán», relató.

Es importante señalar que Pailita no se ha referido a los comentarios de Daniela ni de Antonia.