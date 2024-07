Querido comentarista deportivo revela detalles de su fuerte pelea contra la depresión: «Muchas veces llego sin ganas de ir al estadio…»

Recientemente, Claudio Palma fue uno de los invitados a Podemos Hablar, programa de conversación nocturno que conduce Julio Cesar Rodríguez. En dicho espacio, el comentarista deportivo reveló detalles de su lucha contra la depresión

En ese contexto, la icónica voz del futbol nacional confesó como lleva este diagnóstico. «Son temas tabú, pero yo no tengo un carácter depresivo, es decir, no es que me levante en el día, que despierte y diga ‘me quiero suicidar’», señaló.

Además, agregó que «El no manejar las emociones es lo más complejo y que me pasa permanentemente». Asimismo, reveló que lleva un buen tiempo consumiendo estabilizadores de ánimo, enfatizando en que «soy más depresivo que maniaco».

Refiriéndose a como es convivir con estos episodios depresivos, comentó que: «No sé, voy a un matrimonio, llego, me siento y me empiezo a sentir mal, mal, me quiero ir. El no sentirse bien, es sentirse muy bajo de ánimo, muy agotado. Me carga cuando de pronto me dicen ‘tienes cara de cansado’, porque seguramente no dormí bien, porque estas cosas de las pastillas de pronto te toman el insomnio y después de un partido, me dan las 3 de la mañana y no puedo dormir».

La sentida confesión de Palma

Frente a la pregunta, «¿Nunca te ha dado miedo tener un partido importante, estar en un momento importante, y no tener la fuerza, el ánimo, las ganas?, el relator contestó que: «Mucho, me pasa, me ha pasado en diferentes partidos importantes… no podía dormir, pensando, anticipando. Como me dijo un doctor, ‘las ocupaciones para ti, son preocupaciones».

«Muchas veces llego sin ganas de ir al estadio. O sea, es como levantar el teléfono y decir: ‘¿sabes?, no quiero ir, no me siento bien’. Es ahí donde digo, ‘ya hue… vamos’. Es como el payaso de circo, ya, arranca la función, vamos, concéntrate, métete en esto», reflexionó.

Con relación a como ha luchado contra este diagnóstico, afirma que «Es lo que nos tocó nomás y hay que ver el lado más positivo. Y yo en ese sentido me he fortalecido mucho».

«La gente dice: ‘el depre mentalmente no es un tipo fuerte’ y yo creo que, al contrario, el que convive con este tipo de situaciones y puede sobrellevar, levantarse e ir a trabajar es más fuerte», cerró Claudio Palma en el programa de CHV.

