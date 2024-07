Revelan cómo fue el feroz conflicto entre Luis Mateucci y Pangal Andrade en ‘Ganar o Servir’: el argentino rompió en llanto

En el capítulo de este miércoles de ‘Ganar o Servir’, se mostró la fuerte pelea que tuvieron Pangal Andrade y Luis Mateucci.

En este sentido, según lo que se vio en el último episodio del reality, el conflicto surgió después de diversas provocaciones por parte del argentino.

A pesar de que ya habían tenido problemas, la situación explotó después de que el equipo Resistencia, el que es liderado por Luis Mateucci fue invitado a una fiesta en la piscina. Instancia en la que los Soberanos debieron atenderlos.

En este sentido, cuando Andrade y su equipo preparaba la comida, el trasandino, junto a más miembros de Resistencia, cantaron una canción en la que se referían a Pangal como «Quico».

Frente a esto, el destacado deportista le advirtió a Luis Mateucci: «Tu hamburguesa va a tener una sorpresa, va a ser una hamburguesa a lo Fabio».

De todas formas, el argentino siguió burlándose y provocando a Pangal, por lo que el ganador de Año 0 cada vez perdía más la paciencia.

«Yo no me aguanto, me conozco. Si sigue gritando, me van a tener que agarrar, porque voy a ir para allá. Y me está llamando. Yo tengo poca paciencia. Si siguen, voy a salir», le indicó a Amanda.

Vale señalar que Luis Mateucci señaló que se trataba de una estrategia. «La única forma de ganarle a Pangal es que me pegue a mí. ¿Quieres ganar el reality? Dependes de mí. No le podemos ganar», expresó.

El llanto de Luis Mateucci tras conflicto con Pangal Andrade en ‘Ganar o Servir’

Luego de que la institutriz solicitó terminar con las provocaciones a su compañero, Luis Mateucci se justificó mientras rompió en llanto.

«No victimicemos a una persona que me dice de todo, él me dice chanta, me dice argentino, poco hombre, doble cara. No me venga a decir que se siente porque le dicen Quico. ¡No se merece nada, piensa que me voy a sentir menospreciado por ser argentino!«, señaló.

Luego, Pangal Andrade no aguantó y se tiró con todo en dirección hacia Luis Mateucci, por lo que tuvo que ser agarrado por sus compañeros y la producción.