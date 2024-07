«Sufrí de acoso en la micro»: José Luis Repenning realiza desgarradora confesión en el matinal «Tu Día»

José Luis Repenning, conocido conductor del matinal «Tu Día» de Canal 13, emitió un crudo relato sobre una incómoda situación que le tocó vivir durante su adolescencia.

Esto lo confesó la mañana de este jueves, luego de que el programa estuvieran comentando sobre los casos de dos detenidos durante una fiscalización por tener órdenes pendientes por abuso sexual.

Frente a esto, José Luis Repenning recordó su experiencia.

«También sufrí de acoso en la micro, tenía 15 o 16 años también», comenzó indicando el conductor y periodista de «Tu Día».

«Yo iba de pie, la micro iba llena y se subió una persona. Me miró desde el comienzo. Yo iba atrás, al lado de la puerta, porque me iba a bajar en unas, no sé, 10 cuadras y este hombre se empezó a acercar. Sentí que me miraba y me miraba…», agregó José Luis Repenning.

Además, el rostro de Canal 13 indicó: «Se empezó a acercar hasta que se puso al lado mío, con el movimiento de la micro empezó. Me miraba fijo, intimidante. Me tuve que bajar».

Priscilla Vargas también recordó caso de acoso

Priscilla Vargas también recordó un episodio de acoso. «Yo después me empecé a dar cuenta, es una cuestión que pasa muchas veces», indicó antes de contar su experiencia.

Luego relató que se encontraba sentada en la micro, mientras un hombre que estaba parado se acercaba a ella. «Por el movimiento de la micro, esta persona se acerca a mí y por el movimiento está rozando el hombro y no es eso, para qué voy a entrar en detalles», indicó la conductora del matinal «Tu Día».

Además, Priscilla Vargas confesó que por estas situaciones «dejé de sentarme en la micro, para mí era un riesgo sentarme al lado de la ventana porque si se me sentaba al lado una persona que tenía una intención me dejaba atrapada. Eso te paraliza, porque uno no siempre tiene la personalidad. Da mucho miedo».