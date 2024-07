«Todo el mundo va a andar con esto»: Latife Soto genera gran preocupación con alarmante predicción sobre la salud

Durante este martes, Latife Soto estuvo presente en el programa de Mega «La hora de jugar», el que es conducido por María José Quintanilla, Joaquín Méndez y Tita Ureta. Instancia en la que la tarotista encendió las alarmas con un presagio relacionado con la salud.

Resulta que después de tirar las cartas, la guía espiritual indicó que podría haber un aumento con respecto a los casos de Covid-19.

La preocupante predicción de Latife Soto con respecto al Covid-19

«Sí, va a estar casi que en el aire, y la gente va andar con eso. Fíjense que hoy día no nos hacemos PCR, ninguna cosa», expresó Latife Soto.

Sin embargo, la tarotista mencionó que esta ocasión la situación no sería tan compleja como lo que se vivió durante la pandemia, cuando gran parte de la población estuvo encerrada en sus hogares por meses. «Va a pasar como si fuera una bronquitis, una gripe, un resfrío», indicó en el espacio de Mega.

En este sentido, Latife Soto señaló que no volverían los confinamientos. Sin embargo, hizo un llamado a tener precaución.

«No, cuarentena no va a haber, ni encierro, nada. Sino que va a andar eso en el aire, y todo el mundo va a andar con esto. Todos los que están enfermitos mejor usen mascarilla para no ir contagiando esto que va a estar como en el aire», expresó la guía espiritual.

Además, Latife Soto señaló que podrían venir importantes avances en el área médica.

«Esto, aquí (mira una de las cartas), están hablando de nuevos inventos para temas de salud. Inventos porque son remedios y todo tipo de tratamientos nuevos para enfermedades que no tienen una cura», indicó la popular tarotista nacional.

