«Todo empezó como una relación profesional»: Millaray Viera sorprende tras referirse a su vínculo con Antonio Banderas

Millaray Viera fue parte del capítulo del programa de CHV, Podemos Hablar, que se emitió este viernes 19 de julio. En esta instancia, la comunicadora habló con Julio César Rodríguez sobre la relación de amistad que tiene con Antonio Banderas.

Vale señalar que la animadora es rostro de la marca de perfumes que tiene el español.

«Somos amigos, como yo contigo», le indicó entre risas Millaray Viera a JC Rodríguez. Además, agregó: «Super amigos, de hecho todo empezó como una relación profesional hace unos tres años atrás, y con el correr del tiempo, los viajes, nos hemos hecho súper amigos».

En este contexto, la comunicadora nacional señaló que le dice «Antony». Asimismo, mencionó que él no tiene problemas con el trato cercano.

Sin embargo, Millaray Viera señaló que un principio lo veía como una estrella, por lo que se puso nerviosa al conocerlo.

«Me imaginaba como iba a ser ese momento (…) lo sigo admirando, lo sigo viendo de esa manera, pero ya me acostumbre a su ‘famosidad’, ahora lo siento como un amigo», indicó.

La reflexión de Millaray Viera sobre su vida como soltera

Durante el episodio de Podemos Hablar que se emitió este viernes, Millara Viera reflexionó con respecto a su vida como soltera.

«He logrado genuinamente estar sola, estoy súper bien sola, y te da una libertad heavy. No es de la boca para fuera, me siento súper bien en mi casa sola, con mis dos hijas hacemos un equipo bacán, mi casa es pura buena onda», indicó.

Además, Millaray Viera señaló: «Durante mucho rato, yo me delegué a mí misma a un segundo plano».

En esta sentido, la reconocida animadora expresó: «Yo creo que era una cosa de inseguridad, no sé bien cómo explicarlo. Me costó tomar las riendas de mi vida. Yo creo que eso pasó cuando cumplí 30 cuando me vino como una crisis de la edad. Miré mi vida y sentí que no estaba haciendo algo realmente por mí, había vivido solamente para los demás».

«No me arrepiento igual, siento que en su momento lo hice de corazón. Tomé decisiones en pos de mi familia, de mis niñas, de quién era mi pareja. Llegó un momento en que dije que quería construir algo que fuera mío, aunque sea pequeño y lo empecé a hacer, me puse metas cortitas y al poco tiempo volví a la televisión», agregó Millaray Viera.