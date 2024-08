Esta es la decisión de Katty Kowaleczko respecto a su edad: «prefiero ser una vieja estupenda que una vieja…»

Es común ver a diversos rostros del espectáculo con cirugías estéticas encima de ellos. Sobre todo con mucho bótox en sus caras. Esto en figuras del espectáculo con más edad.

En este contexto, es que hay algunas actrices que prefieren saltarse estas etapas y no necesitan de ayudas médicas para relucir su rostro, una de ellas es Katty Kowaleczko, quien recientemente conversó con The Clinic y declaró que no está en sus futuros planes pasar por este proceso.

Las cirugías no están en sus planes

La actriz nacional partió comentando que: «Creo que poder envejecer tranquila es algo muy gratificante y ha sido un poquito el propósito. Hubo un tiempo en que usé las plaquetas y el bótox, pero de repente dije: no, para qué, después voy a tener que meterme bisturí en la cara. ¿Y si no me gusta? Prefiero ser una vieja estupenda que una vieja con cara de cirugía».

Además, agregó «Es una mala señal dejarse envejecer en esta sociedad. A la mujer no se le da el permiso a envejecer y sobre todo en el oficio en que yo estoy, donde hay mucha imagen. Ahora, esta es una opción muy personal».

Para concluir, Katty Kowaleczko reflexionó y señaló que cada persona es libre de hacer lo que quiera. «No hago propaganda para que todas se dejen las canas. La que se quiera hacer un ojo acá, en el centro de la frente, que se lo haga. Cada uno sabe cómo vive. A mí no me acomoda», cerró.

