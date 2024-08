Esta fue la reacción de Yamila Reyna ante recientes dichos de Pamela Díaz: también habló de Jean Philippe Cretton

En el programa de Zona Latina «Que te lo digo» revelaron la reacción de Yamila Reyna por las palabras de Pamela Díaz y Cecilia Gutiérrez sobre su quiebre con «La Fiera».

Además, la argentina también se refirió a los rumores que la involucran a Jean Philippe Cretton.

Es importante señalar que en el matinal «Tu Día» de Canal 13, le consultaron a Pamela Díaz si es que le ha dolido que alguna persona la haya dejado de seguir.

Frente a esto, la exparticipante de Tierra Brava señaló: «Dolor no, pero la última que me dejo de seguir fue Yamila. Yo estaba en Miami, y me llegó un mensaje de que me había dejado de seguir».

Además, Pamela Díaz mencionó: «Yo creo que me dejó de seguir porque está molesta conmigo, me imagino. Yo no digo nada, cuando a mí algo no me agrada, yo no hablo y no dejo de seguir a la gente».

Cabe destacar, que Cecilia Gutiérrez también se refirió a la polémica y expresó: «La dejó de seguir (a Pamela) un día antes de grabar una entrevista a Jean-Philippe. ¿Ustedes creen que Yamila entrevistó a Jean-Philippe y nunca más hablaron? No solo lo entrevistó en ese podcast».

La respuesta de Yamila Reyna a Pamela Díaz y Cecilia Gutiérrez

Debido a los dichos de Pamela Díaz y Cecilia Gutiérrez, desde el programa «Que te lo digo» se pusieron en contacto con Yamila Reyna.

«No voy a hablar más sobre esta estupidez. ¿Desde cuando el teléfono te avisa que alguien te deja de seguir? Todos sabemos que no existe tal cosa. Además, la dejé de seguir hace como cinco meses», indicó la argentina, según informaron en el espacio de Zona Latina.

En sentido, la comediante argentina también señaló: «Y con la Pame, simplemente la dejé de seguir porque ya no hablamos. Simple».