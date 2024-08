JC Rodríguez aseguró que sabe quiénes comparten noticias falsas en su contra y le mandó un mensaje a Kast: «Espero que me llame»

Julio César Rodríguez le mandó un directo mensaje a José Antonio Kast a través de su programa «Sere Weón». Esto se debe a que, según el periodista, seguidores del político estarían difundiendo información falsa en su contra.

De acuerdo a lo que mencionó el rostro televisivo de CHV, la Asociación para la Paz y la Reconciliación en La Araucanía, estaría viralizando estas fake news para ensuciar su imagen.

Julio César Rodríguez indicó que después del más reciente episodio de Podemos Hablar, se viralizó un audio, el que sería falso y habría sido editado para perjudicarlo.

De este modo, el comunicador señaló que el audio original correspondía a un sketch de La Junta. «Además, le agregan el audio de una mujer. Esto lo denuncié a la PDI», indicó JC.

En este contexto, Julio César Rodríguez le mandó un mensaje a José Antonio Kast debido al comportamiento que tendrían algunos de sus seguidores.

«Un grupo como APRA, que está buscando la Paz y la Reconciliación en La Araucanía, que está lleno de mensajes de José Antonio Kast, como su gurú prácticamente», expresó.

«José Antonio me has invitado mucho a tu podcast, llámame para esto. ¿Por qué estos grupos que te apoyan a ti se han hecho un picnic conmigo durante un año y medio?, espero que me llame, tiene mi teléfono», mencionó Julio César Rodríguez.

En este sentido, el periodista indicó: «Son unos cagones, llevan un año y medio difamándome».

El enojo de Julio César Rodríguez por audio filtrado

Durante este fin de semana se viralizó en redes sociales, un supuesto audio de Julio César Rodríguez, en el que se le escucha ser violento con una mujer.

Frente a esto, el periodista compartió se descargó a través de su cuenta de Instagram.

«Desde hace mucho ya que hacen videos falsos, noticias falsas, editan videos maliciosamente o los sacan de contexto! Luego otros difunden y comentan. Fake! Sé quienes son…no les tengo miedo. Cagones!», señaló JC Rodríguez.