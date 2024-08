«No he comido en cuatro días»: El impactante relato de mujer de Pudahuel afectada por cortes de luz

El intenso sistema frontal que llegó a la Región Metropolitana generó grandes estragos. De hecho, actualmente hay miles de clientes que siguen con cortes de luz.

De este modo, se han revelado diversas experiencias de personas que han tenido complicaciones debido a la falta de electricidad.

En este sentido, durante el jueves Meganoticias dio a conocer el caso de una vecina de Pudahuel que confesó que llevaba cuatros días sin comer después de que perdió sus alimentos debido al corte de luz.

«A mí me dicen, vaya a cargar (el celular) no sé a dónde, yo no puedo caminar, tengo artrosis en todo el cuerpo, yo no puedo salir a cargar un celular», comenzó indicando.

«Eso me complica porque yo estaba acostumbrada a tener estufa eléctrica y no me puedo calentar. Me complica a mí y complica a una persona discapacitada que tengo en la casa», agregó.

Además, la mujer confesó: «No he comido en cuatro días, porque se me pudrió todo y no tengo plata para comprar».

En este sentido, la vecina de Pudahuel señaló que fue a la municipalidad de su comuna. «Hoy día fui y cero apoyo, cero ayuda», indicó.

Miles de clientes están con cortes de luz en la Región Metropolitana

Según información de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), hasta las 15:35 de este viernes 9 de agosto, todavía había más de 38.000 clientes sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana.

En este sentido, las comunas más afectadas por los cortes de luz son Lampa (9.898 clientes sin electricidad), Pudahuel (4.509 clientes sin electricidad), Quilicura (3.821 clientes sin luz), Maipú (3.767 clientes sin luz) y Colina (2.371 clientes sin luz).

Es importante señalar que debido las consecuencias de los extensos cortes de luz, se suspendieron las clases en todos los establecimientos municipales de la comuna de Lampa durante este viernes 9 de agosto.