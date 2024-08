Popular chica reality confesó que habría sido víctima de magia negra durante relación con conocido rostro: conversó del tema con Latife Soto

Latife Soto ha llamado mucho la atención con su propio podcast, en el que realiza distintas predicciones. En este sentido, recientemente tuvo como invitada a una recordada participante del reality «Amor Ciego 2», quien señaló que le habrían hecho magia negra mientras mantenía una relación con un «famosillo».

Hablamos de Jenny Contardo, quien reveló que la persona que realizó brujeria fue «una persona muy cercana a mí, fue la mamá de una ex pareja mía, es un famosillo».

«La mamá de este personaje me lo confesó en la cara, me dijo que me hacía magia negra», agregó la joven en conversación con Latife Soto.

«Me sentía mal, no podía dormir. En el camino perdí a un bebé por esto (la magia negra), tuve un aborto», relató la exparticipante de «Amor Ciego 2». Además, agregó: «Fue super difícil, y la persona que estaba junto a mí no me creía».

Cabe destacar que durante su conversación con Latife Soto, Jenny Cortado no reveló el nombre de la expareja de la que hablaba.

Los detalles sobre la brujería que habría recibido Jenny Contardo

Además, la chica reality también señaló que ella no fue la única persona que habría sido víctima de magia negra por parte de la madre de su expareja.

«No era solamente conmigo, era con todas sus ex parejas», indicó Jenny Cortado.

Vale señalar que la exparticipante de «Amor Ciego 2» también reveló que en una oportunidad encontró herramientas con la que su exsuegra realizaba brujeria.

«Era algo con todas las personas que amenazaban que él estuviese con ella», indicó Jenny Cortado.

Además, la recordada chica reality expresó que «muchos años estuve mal, hasta que llegue a ti (Latife Soto)«.

En tanto, la popular tarotista señaló que tomó mucho trabajo liberar a Jenny Cortado de la magia negra que había en su contra.

«El mal llega súper rápido, desde que tú le deseas el mal a alguien empieza», expresó Latife Soto.