Desde Jere Klein a King Savagge: confirman que destacados artistas urbanos serán parte del Music Games del Festigame Itaú 2024

Cada vez falta menos para que se desarrolle el Festigame Itaú 2024. El esperado evento gamer se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de noviembre en el icónico Parque Estadio Nacional.

Vale señalar que en esta instancia los fanáticos de la cultura gamer podrán disfrutar de 60 mil metros cuadrados que estarán llenos de diversión.

Y recientemente se dio a conocer que populares artistas urbanos serán parte del Festigame Itaú 2024.

Destacados artistas urbanos dirán presente en el Festigame Itaú 2024

El Festigame Itaú 2024 presenta por primera vez este Music Games. Esta será una tremenda experiencia que fusionará la música con los videojuegos. En este sentido, cinco populares artistas urbanos estarán presentes en el esperado evento gamer. Hablamos de Jere Klein, FaceBrooklyn, Soulfía, King Savagge y Pablito Pesadilla.

Cabe destacar se espera que estos populares cantantes urbanos no solamente canten en vivo, sino que también muestren su lado gamer jugando junto con el público en el evento gamer.

Es importante señalar que el sábado 16 de noviembre estarán presentes Soulfía, FaceBrooklyn y King Savagge. Por otro lado, el domingo 17 de noviembre se presentarán Jere Klein y Pablito Pesadilla.

Con respecto a su participación en el Festigame Itaú 2024, FaceBroolyn señaló: «Desde niño, los videojuegos han sido mi escape y una manera de conectar con amigos. Mis tres juegos favoritos son Fortnite, por sus colaboraciones; FIFA, por su universalidad y mi amor por el deporte; y los Souls, por su dificultad y profundidad. Participar en Festigame es increíble, ya que puedo unir mi pasión por los juegos y la música. ¡Voy a presentar mi último álbum y habrá sorpresas!».

Por su parte, Soulfía indicó: «Siempre he soñado con que una de mis canciones esté en un videojuego. Amo la conexión entre la música y los juegos, especialmente con Mario Bros y Kirby, que me traen mucha nostalgia. En Festigame presentaré mi música, incluyendo una nueva canción. Me emociona este espacio, donde los videojuegos y la música se unen».

En tanto, Pablito Pesadilla mencionó: «Desde niño, los videojuegos han sido parte de mi vida, desde Pokémon hasta Clash Royale. Participar en Festigame es un sueño hecho realidad, especialmente porque puedo compartirlo con mi hijo. Mis tres juegos favoritos son Dofus, Counter Strike y Clash Royale. Mi DJ set estará lleno de energía y música festiva, ¡perfecto para los asistentes al festival!».

Es importante recordar que las entradas para el Festigame Itaú 2024 se encuentran disponibles mediante el sistema Passline y en www.festigame.com.