«Estoy muy enamorado»: La tierna confesión de Mario Velasco sobre su romance con popular exparticipante de Gran Hermano Chile

Hace algunos días se dio a conocer que Mario Velasco está en un romance con Estefanía Galeota, quien fue participante de la primera temporada de Gran Hermano Chile.

Es importante señalar que los rumores sobre esta relación comenzaron el año pasado y volvieron a reflotar luego de que hace algunos días, el popular animador compartió una foto junto a la joven en su cuenta de Instagram.

Poco después, fue la misma Estefanía Galeota quien confirmó su romance con Mario Velasco.

«Estamos pololeando. Ya llevamos casi un año de romance, quizás no a la luz, pero siempre hemos estado juntos y muy enamorados», señaló la modelo en diálogo con Tiempo X.

Además, Estefanía señaló que hace años se conoce con Mario Velasco. «Trabajamos juntos por primera vez hace casi ocho años atrás en ‘No eres tú, soy yo’ de Zona Latina. Nunca pasó nada en ese momento. Nos reencontramos mucho después trabajando y ahí fue donde fluyó la relación que primero partió todo como una amistad», detalló.

En este sentido, también destacó la caballerosidad del animador. «Él se preocupa por los detalles. Era tierno y atento, teníamos amigos en común y si yo me sentía triste y algún amigo le contaba él me decía que ‘un pajarito me contó que estabas triste’. Me enviaba flores para que me sintiera mejor, siempre fue muy respetuoso», indicó.

Y ahora fue el propio Mario Velasco quien entregó detalles sobre su romance.

Mario Velasco y su romance con Estefanía Galeota

En el capítulo de este lunes de Zona de Estrellas, Mario Velasco se refirió a su romance con la exparticipante de Gran Hermano Chile.

Esto ocurrió después de que Claudia Schmitd le lanzó una broma por su relación con Estefanía Galeota.

En este sentido, después de ser molestado por sus compañeros, Mario Velasco indicó: «Mandarle un besito, que estoy muy enamorado y estoy muy feliz».