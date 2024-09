Ex Gran Hermano se unió a la creación de contenido para adultos: «A las oportunidades no se les da tantas vueltas…»

Una de las últimas bajas de Gran Hermano fue Angélica Sepúlveda, la polémica participante decidió abandonar el programa de manera voluntaria y ya se encuentra en Chile.

Luego de su participación, reveló que varias puertas se han abierto en el ámbito laboral, pero escogió una oferta inesperada, ya que será parte de página de contenido para adultos.

La noticia la informó a través de su Instagram, donde comenzó diciendo que «Chiquillas y chiquillos lindos, no soy andar con rodeos, así que lo cuento ahora y lo celebro feliz. Recién salí de GH y me han aparecido muchas ofertas».

Además, aprovechó de confesar que tenía deseos de regresar al encierro, pero que desde la producción no le respondieron más. «Quizás están enojados por lo que he contado, pero yo no miento. Me la jugué, ellos lo saben, pero no me mostraron. Yo los quiero mucho y les deseo éxito en lo que queda de programa», señaló.

Angélica Sepúlveda se une a las filas del contenido para adultos

En ese contexto, relacionado a las ofertas laborales, comentó que «decidí volver a vivir en la capital y facturar». Además, agregó que «a las oportunidades no se les da tanta vuelta y sí, seré parte de una plataforma de fotos, fotos que aún no se deciden cómo serán, pero para mí es un juego y jugaré, así que me prepararé con todo lo que me pidan».

¿A qué plataforma se refiere? «La Fierecilla» sería parte de las filas de Onfayer, misma plataforma que trabaja con Faloon Larraguibel, a quien le ha ido bastante bien con la creación de contenido, según consignó Página 7.

La ex chica reality confesó que todo esto se trata para cumplir «un sueño que me puede traer lágrimas en el camino, pero que algo en mi interior me dice que esta vez se cumplirá».

Para concluir, se despidió de sus seguidores deseando buenos deseos. «Que tengan unas maravillosas Fiestas Patrias, disfruten, coman rico, bailen. La vida es hoy», cerró.