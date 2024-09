Gonzalo Jara recordó el «dedo a Cavani» y reveló provocaciones de los uruguayos en el partido: «Mucha gente me lo reconoce»

Uno de los momentos que más se recuerda de la Copa América 2015, instancia en la que Chile logró ser campeón por primera vez en la historia, es el «dedo a Cavani» que protagonizó Gonzalo Jara.

Recordemos que en los cuartos de final disputados entre Chile y Uruguay de dicho torneo, el exfutbolista tuvo un inesperado gesto con el delantero Edinson Cavani.

En este sentido, Gonzalo Jara se refirió a la situación que protagonizó durante la Copa América 2025.

Gonzalo Jara recuerda el «dedo a Cavani»

«Sabíamos que ellos no iban a querer que se jugara. Que se iban a tirar, que tras cada falta iba a haber una pelea. Ellos nos sacaban en cara que eran campeones del mundo, que nunca habíamos ganado nada, que ‘son chilenitos cagones’. Era eso nomás. Putearnos, decirnos’nunca van a ganar nada, cagones’. O ‘están todos metidos atrás, no salen a jugar, lo único que quieren es que termine el partido», señaló Gonzalo Jara en conversación El Deportivo de La Tercera.

«No fue algo en especial, o, bueno, hago el gesto que hice. Finalmente, no es lo que lo molesta. Se molesta y putea por cómo se va expulsado. Yo creo que es por una estupidez, o sea, calentarse y tratar de pegarme como me pegó. Él se calienta, se termina yendo expulsado por una estupidez», agregó el exdefensa de La Roja.

Sin embargo, Gonzalo Jara reflexionó al respecto e indicó que dicha situación no es algo que lo llene de orgullo.

«Me da vergüenza. Sé que la gente me recuerda muchas veces por eso, pero soy más que eso. Por eso me da vergüenza. Me lo van a recordar toda la vida y feliz de que así sea, porque el partido se logra, se gana, se pasa, y mucha gente me lo reconoce, pero no es algo que me llene de orgullo», señaló.

Además, Gonzalo Jara también analizó su paso por La Roja.

«Tuve de todo. Buenos y malos partidos. Hay muchos. Normalmente fui criticado, pero siempre jugué con todos los entrenadores. No me encerré específicamente en una posición y eso me ayudó muchísimo, como hay otros a quienes ser polifuncionales les afectó. A mí, no. Todo lo contrario. Mi carrera en Europa la hice jugando en otras posiciones como lateral, como volante, nunca como central. Mis inicios en la Selección fueron bien criticados», expresó el exdefensor de la Selección Chilena.