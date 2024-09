«Han preguntado por mí»: Popular cantante nacional sorprende tras referirse a la posibilidad de llegar al Festival de Viña del Mar

Este jueves, Gino Mella estuvo presente en «El Portal del Web» junto a DJ Black y JL Godoy. Instancia en la que el cantante urbano se sumó a las «Sesiones RadioActivas» y se refirió a la posibilidad de llegar al Festival de Viña del Mar.

Esto ocurrió luego de que fue consultado sobre la posibilidad de llegar al prestigioso certamen.

En este sentido, Gino Mella señaló: «Sí, han preguntado por mí, pero no me hago ilusiones, porque como preguntaron por mí, han preguntado por varios artistas».

Además, el cantante también indicó que se siente preparado para llegar al Festival de Viña del Mar.

«Sé que puedo hacer un show increíble porque tengo unos músicos increíbles, porque tengo una puesta en escena bacán que es la que hemos practicado en el Movistar. Entonces, me siento preparado. Pero, es cuando Dios quiera, no cuando yo quiera», indicó Gino Mella.

«Que llegue cuando llegue. Como te digo, yo ya me siento preparado para poder mostrar un show de calidad. Entonces, los que no están preparados son los de Viña», agregó el popular cantante.

Lo último de Gino Mella

Este martes, Gino Mella estrenó su canción «Pasarla Bien» junto a Lucky Brown.

«Contigo yo quiero pasarla bien, a veces siento cosas que no sé. Algo me tiene perdido, y no tiene sentido, dime qué sientes», dice la canción, que cuenta con una letra coqueta y un pegajoso ritmo.

Por otro lado, hace menos de dos meses, Gino Mella estrenó su álbum «Si No Sana Hoy, Sanará Mañana», el que cuenta con once temas y está disponible en todas las plataformas digitales.

Es importante señalar que el popular cantante nacional cuenta con más de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify.

