Julio César Rodríguez fue visto con misteriosa mujer en popular evento: Naya Fácil entregó detalles

Recientemente, Julio César Rodríguez ha dado mucho que hablar en el mundo del espectáculo.

Resulta que el popular comunicador nacional fue visto con una misteriosa mujer en la Fonda Fiebre del Memo que se realiza en Malloco.

Vale señalar que fue la periodista Cecilia Gutiérrez quien dio a conocer el registro de JC rodríguez mediante redes sociales.

«Ya partió el 18 para los famosillos. Ayer (sábado) vieron a JC con una rubia en la Fonda Fiebre del Memo», indicó.

Es importante señalar que en el video, Julio César Rodríguez se ve muy cariñosos bailando y abrazando a la mujer.

Naya Fácil entrega detalles sobre la mujer que estaba junto a Julio César Rodríguez

Si bien, JC Rodríguez no se ha referido al tema públicamente, Naya Fácil reveló que se los encontró y entregó detalles al respecto en sus redes sociales.

«Yo soy sapa, siempre he dicho que soy sapa y no sé, estaba con una señora equis. Una señora rubia que no conozco y el Julio se acercó a saludarme y bien, buena onda, gracias por acercarse a saludar, ya lo saludé conversamos un par de cosas y de repente la señora llega, me toca el hombro y me dice ‘tranquila, yo no soy celosa'», indicó la popular influencer.

«Así, y yo solo estaba hablando con él, no sé, pero ahí no es. De verdad, terrible tóxica yo solo estaba hablando con él, nos estábamos saludando y hablando un tema equis, y hue… me dice así, me queda mirando y siguió la conversa», agregó Naya Fácil con respecto a la mujer que acompañaba a Julio César Rodríguez.

Además, la influencer finalizó su relato con un inesperado comentario con respecto al rostro de Chilevisión. «Aunque quizás sí, ahora que lo pienso, la señora que me dijo eso, me dijo ‘tranquila no soy celosa’. Sí, igual me lo comería, viéndolo ayer un poco más de cerca, sí quizás, ahora que lo vi un poco mejor», señaló.

Revisa acá el registro que se viralizó de Julio César Rodríguez.