La feroz pelea que protagonizaron Angélica Sepúlveda y Chama al interior de Gran Hermano: «Asquerosa, ridícula y estúpida»

¡Gran Hermano está on fire! El reality de Chilevisión ha tenido de todo, y esta vez dos participantes fueron protagonistas de una intensa discusión dentro del encierro.

Se trata de Chama y Angélica Sepúlveda, quienes no se guardaron nada y formaron más que un alboroto en «La casa más famosa del mundo».

El registro de la pelea ya se está viralizando en redes sociales y se puede escuchar a Alexandra Méndez quejándose por un líquido vertido en su cama.

La feroz discusión dentro de Gran Hermano

“¡No, no lo eché, cayó acá, ridícula!”, respondió rápidamente Angélica, lo que causó el enfado de Chama, quien pidió que no le gritara.

«¡Qué! ¡Yo te grito cuando quiero! ¡Yo te grito cuando quiero!», siguió respondiendo la fierecilla, haciendo escalar aún más el conflicto.

La discusión no frenó ahí. «¡Nefasta, eres una nefasta! ¡Asquerosa!», señaló Angélica, a lo que Chama le respondió: «¡Tú, ridícula, estúpida!».

Frente a esto, Manuel Napolí se habría entrometido para defender a Chama, lo que causó la furia de Angélica Sepúlveda. «No me hables así, ¿qué te crees? ¿Me vas a golpear?», exclamó.

Luego, Chama recordó situaciones del reality de Canal 13, donde fueron compañeras de encierro.

«Es muy patética, muy patética. Pero ahora entiendo lo que ella quiso hacer en el otro reality. Yo luego me enteré que ella estaba diciendo que la única forma de que se quedara, era que me botaran a mí y yo no tenía nada que ver con la pelea, que a ella habían echado mierda encima», indicó Chama.

Para cerrar, la venezolana declaró que «más allá de cualquier cosa, si aquí no le ponen un parado aquí, yo le voy a poner una denuncia afuera. No puedo aceptar que persona intente manchar mi imagen, trabajo con marcas, yo soy una imagen».

🔴 QUEDÓ LA ZORRA Y ESO QUE AÚN NO PASAN A LA FIESTA NI TOMAN COPETE 🔥: Discusión a gritos entre Angélica, Chama y Manuel #GranHermanoCHV Chama: «Me lo echaste, no me grites, nefasta, eres una nefasta, eres una asquerosa. Que asco huele eso, asquerosa» Angélica: «No te lo… pic.twitter.com/iCE5Nb265b — Alee (@SoyAleeOrtiz) August 31, 2024

