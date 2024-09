Leonor Varela recuerda la fallida pedida de matrimonio de villano de Titanic: «Se lo tiré a la cara»

La noche de este jueves se estrena un nuevo capítulo de ‘De tú a tú’, el que tendrá como invitada a Leonor Varela, quien se confesará se su extensa carrera en la actuación, su paso por Hollywood, su vida personal y sentimental.

Es en este contexto que, la actriz nacional recordó que tuvo varios ofrecimientos de matrimonio en su vida, y rechazó los tres primeros. El segundo fue a los 27 años y fue por parte de su entonces novio y coprotagonista en la miniserie «Cleopatra», Billy Zane.

Al respecto, Leonor Varela cuenta que el actor, famoso por interpretar al villano principal de ‘Titanic’ le pidió matrimonio de una manera que ella odió.

«Fue todo mal, me lo pidió como no hay que hacerlo. Él estaba ensayando una obra en San Diego, entonces me invitó y empieza a cantar una canción, se da vuelta, se acerca, se me arrodilla y me da el anillo frente a todos. Yo no entendía nada, se lo acepté, pero me dio crisis de pánico y en la noche se lo tiré a la cara», señaló.

Finalmente sí le aceptó el anillo, pero no se casó con él. «Yo no sabía que hay una diferencia de idiosincrasia, porque yo a él le decía ‘fiancé’, que en francés significa pololo o novio, pero en Estados Unidos ‘fiance’ significa ‘prometido’, y con decirle así él entendía que yo quería que me pidiera matrimonio».

El tercer rechazo de Leonor Varela al matrimonio

Años después también tuvo un ofrecimiento matrimonial de Anthony Mandler, un director de videos famoso por trabajar con Rihanna. «Le dije que sí, pero nunca me proyecté con él con familia o hijos. Me di cuenta de que no quería tener hijos con él», reconocerá, agregando que sólo con Lucas Akoskin, su ex esposo, sintió esas ganas de ser madre.