Manuel le cortó el pelo a Yuhui en Gran Hermano: El participante tuvo que tomar osada decisión luego del incidente

La noche de este sábado en Gran Hermano se vivió un episodio que generó malestar entre los televidentes que siguen el reality en vivo. Todo comenzó cuando Manuel Napoli decidió improvisar como peluquero y cortarle el pelo a su compañero Yuhui Lee, a pesar de las insistencias de este último de no cortar demasiado.

En un video que circula por redes sociales, se puede ver a Manuel, junto a algunos compañeros, montando una improvisada peluquería dentro de la casa. “No mucho, no mucho, no tan cortito”, le rogaba el cocinero a Napoli, quien, sin prestar demasiada atención, pasó la máquina de afeitar sin mucha precisión por el cabello de Yuhui, según consignó La Cuarta.

El resultado no fue el esperado, y al verse al espejo, Yuhui exclamó: “Ya cagué”. Desesperados por la situación, Yuhui y Miguel intentaron corregir el corte, mientras Waldo optó por no involucrarse. «Yo no voy a ser parte de esta maldad Son malos, mira la cagá que le hicieron», criticó, visiblemente molesto por la situación.

Agobiado por su mal corte de pelo, Yuhui llegó a decir en tono de broma: «Mañana voy a renunciar». Manuel, por su parte, seguía intentando buscar una solución, pero el cocinero ya no quería más arreglos. Al final, Yuhui decidió raparse la cabeza completamente, lo que provocó aún más reacciones dentro de la casa y entre los televidentes.

La situación no solo generó comentarios dentro del encierro, sino que también desató una ola de críticas en redes sociales. Muchos usuarios condenaron la actitud de Manuel, y algunos incluso pidieron su expulsión del reality por lo sucedido con Yuhui.

La reacción de los usuarios en redes sociales

No solo televidentes manifestaron su molestia en redes sociales. Claudio Michaux, quien conduce el react del reality, comentó a través de X que: «Podrá ser muy psycho, agresivo, obsesivo, claramente manipulador, PERO CORTARLE EL PELO A YUHUI? No».

Por otro lado, Michael Roldan también se manifestó. «NO HABLARÉ DE BROMA, PORQUE NO ES UNA BROMA. La bondad y el no DECIR NO de Yuhui no puede ser aval de esto. Muy mal», señaló mediante sus redes.