«No ha sido fácil hacer este noticiero»: Las sentidas palabras de Rodrigo Sepúlveda por muerte de querida experiodista de Mega

Recientemente, se dio a conocer la muerte de la experiodista de Mega, Francisca López, debido a un cáncer. Frente a esto, Rodrigo Sepúlveda expresó unas emotivas palabras en Meganoticias Alerta.

Entre el 2011 y el 2018, la comunicadora fue parte del equipo de reportajes del canal. Además, también se desempeñó como presentadora en distintos noticieros.

Rodrigo Sepúlveda comparte unas emotivas palabras por la partida de Francisca López

El conductor de Meganoticias Alerta señaló: «Ustedes saben que nosotros, con el equipo de ‘Alerta’, habitualmente somos muy transparentes con las cosas que nos pasan. Somos una familia, así lo siento yo».

«No ha sido fácil hacer este noticiero. Llegué en la mañana y me cruzo a la oficina de Paolo Cordero, nuestro editor general, y me dice ‘¿te acuerdas de ella? Claro que me acuerdo, trabajamos acá. Bueno, murió‘», añadió Rodrigo Sepúlveda.

En este sentido, el conocido periodista de Mega señaló: «Con mucho dolor queremos comunicar la muerte Francisca López, una querida periodista y excompañera de Mega».

Además, Rodrigo Sepúlveda mencionó: «Francisca es mamá de Gaspar y Eloísa. Murió de cáncer a los 43 años, una enfermedad muy dura y se prolongó muchos años de su vida»

Asimismo, el conductor de Meganoticias Alerta también destacó cómo era Francisca López. «Era una periodista apasionada por el periodismo social, le encanta hacer móviles».

En este contexto, Rodrigo Sepúlveda agregó: «Le gustaba contar historias humanas, con respeto, verdad y mucho amor».

Por su parte, Marianne Schmidt también se refirió al tema y reconoció quedar «golpeada» con la noticia. «Sufrió de cáncer, luchando tantos años… Me acabo de enterar por ti», indicó.

«Me dejaste golpeada. Fuerza al equipo, era una excelente periodista. Trabajó en crónica y terminó en el departamento de reportajes», agregó.

