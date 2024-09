Palabra de Honor: popular chica reality y su nuevo pololo son confirmados para el reality de Canal 13

Durante la tarde de este martes, Canal 13 confirmó a dos nuevos «reclutas» para su nuevo reality Palabra de Honor.

Se trata de ni más ni menos que de la exparticipante de ‘¿Volverías con tu ex?’, Yuli Cagna y Victorio Bouvier.

Cabe destacar que la joven recientemente estuvo en ‘La Isla de las Tentaciones’, donde entró junto a su pareja Mel Alcalde, quien la dejó por una de las tentaciones. Sin embargo, ella conoció a Víctor y actualmente son pareja.

Las palabras de los nuevos confirmados de Palabra de Honor

«Saliendo de ‘¿Volverías con tu ex?’ me quedé trabajando en Chile y ahí conocí a Mel. Estuvimos de novios seis años, viviendo en Chile, y después hicimos el Acuerdo de Unión Civil y nos fuimos a vivir a España. Nos llamaron para ‘La isla de las tentaciones’ de España, pero por la pandemia no pudimos hacerlo. Después de año y medio en España nos contactaron para entrar a ‘La isla de las tentaciones’ de Argentina, entonces dijimos ‘debe ser el destino’. Y entramos y pasó todo lo que pasó», señaló Yuli Cagna.

Además, la exparticipante de ‘¿Volverías con tu ex?’ sobre su llegada a Palabra de Honor indicó: «Es mejor que este reality no tenga objetivos de romper parejas, con lo que me pasó. Lo que más quiero es pasarla bien, porque los dos realities en que estuve los disfruté mucho».

En este sentido, Yuli Cagna también mencionó: «la disciplina es lo que más miedo me da, yo tengo terror. Yo soy una persona que hace muchos años se despierta a la hora que quiere, entonces creo que me va a costar un montón. A mí me despertás y me pongo de mal humor».

Por otro lado, Víctorio Bouvier señaló: «No me considero un galán ni un conquistador. Me considero divertido y creo que con sentido del humor se te abren muchas puertas. También soy honesto, frontal y directo, pero no tenía ni la más pálida idea que podía llegar a ser un tentador ni a estar en un reality. Sin embargo, me gustan las experiencias nuevas y me gusta estar incómodo, así que fue una experiencia espectacular de vivirla. Dura y difícil, porque tuvo muchas emociones que no esperaba, pero me gusta que me sorprenda la vida».

Además, señaló que su experiencia en Palabra de Honor será una prueba para su relación con Yuli Cagna.

«Va a ser una prueba de fuego, porque seguramente nos van a poner a prueba. Pero vamos a tener que superarla. De mi parte no tengo miedo de que caigamos en tentaciones, porque creo que estamos en el mejor momento de nuestra relación y no se me cruza por la cabeza estar con otra persona. Y tengo la misma confianza de Yuli», expresó.