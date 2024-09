¡Se confirma el regreso de Anuel AA a Chile! Esto es lo que se sabe sobre su próximo concierto en suelo nacional

Recientemente, se conocieron buenas noticias para los fanáticos de Anuel AA. Resulta que el popular artista puertorriqueño se presentará próximamente en nuestro país.

La noticia fue entregada por la productora Iguana mediante un video en que compartieron en su cuenta de Instagram. De este modo, dieron a conocer la fecha, el recinto y cuándo comienza la venta de entradas para ver en vivo al intérprete de «Amanece».

El regreso de Anuel AA a Chile

De acuerdo a lo informado por la productora Iguana mediante su cuenta de Instagram, Emmanuel Gazmey Santiago, conocido en el ámbito musical como Anuel AA se presentará el 6 de noviembre de este 2024 en el Movistar Arena.

Por otro lado, la venta de entradas comenzará este viernes 13 de septiembre a través del sistema Punto Ticket.

Vale señalar que Anuel AA es uno de los exponentes de trap latino más populares a nivel mundial. Algunos de sus éxitos son «Amanece», «Hasta Que Dios Diga», «Yeezy» y «Sola». Cabe destacar que cuenta con más de 33 millones de oyentes mensuales.

De este modo, el regreso a Chile del artista puertorriqueño ha causado gran expectación en su fanaticada nacional.

Así han reaccionado los fanáticos al anuncio

En menos de 24 horas, el anuncio de Iguana sobre el concierto de Anuel AA en Chile ha generado múltiples reacciones. De hecho, ya suma más de 400 comentarios.

«Me voy a gastar tooo el aguisnaldo y no me importa nadaaaaaaa»; «Prefiero no tener plata para el 18 pero si mi entrada para anuel»; «Yo digo q un M&G no estaría mal»; «Necesito ir»; «De allá soyyyyy», fueron tan solo algunas de las palabras de los seguidores del cantante puertorriqueño que esperan con ansias su concierto.

