¿Se viene colaboración? The La Planta adelantó posible junte con reconocido artista nacional: «Nos juntamos y nos caímos bien…»

Uno que la está rompiendo actualmente es The La Planta, el artista uruguayo es el más escuchado en Spotify en Uruguay y no cabe duda que está pasando por su mejor momento.

En esa línea, hace algunos días el cumbiero estuvo de visita en nuestro país, donde realizó eventos y también conexiones con diversos artistas de nuestro país.

Cómo era de esperar, nuestros queridos locutores Jaime Proox y Rosinelli lo invitaron a su podcast, «Vamo a Calamarno», donde no se guardó nada y reveló nuevas colaboraciones, además de una gran sorpresa para los fanáticos de la música tropical.

The La Planta: Próximas colaboraciones y novedades

Luego de tener una mini sesión y cantar en vivo, el artista uruguayo se refirió al cantante nacional Américo, donde señaló que tuvo la posibilidad de estar con él y compartir un almuerzo. «Me espero con mucho respeto, fue súper loco tantos años escuchándolo, no creía que me recibiera este tipo de artista, no tengo tiempo para asimilarlo, simplemente va pasando y lo trato de disfrutar», señaló.

Además, nuestros cabros le preguntaron si cabe la posibilidad de una colaboración con el intérprete de «Te vas». «No puedo decir que sí por que lo quemo todo. Pero tampoco puedo decir que no (en modo de broma) nos juntamos, nos conocimos y nos caímos bien. Calculo que tendremos una sesión ahora en breve, así que nada».

Además, tras anunciar su colaboración con La Combo Tortuga, The la Planta sorprendió con una nueva revelación. «Grabamos un temazo, día de rodaje y día de grabación. Todo, ya está pronto, me mandaron el link», haciendo spoiler de que se viene un hit con la agrupación nacional, que incluye videoclip oficial.

Para concluir, el cumbiero confirmó su asistencia en el evento de aniversario de La Combo Tortuga. «¿Podrías estar invitado para el Movistar de La Combo?», le consultaron.

Sin dudar, el uruguayo respondió que «Ojo, ojo, el 8 aparece The La Planta, vamos a estar en el Movistar de La Combo, seguramente sí. La gente que vaya sabiendo, para que vayan a comprar esos tickets», concluyó.