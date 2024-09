«Ya tiene una patita adentro»: revelan que popular rostro televisivo estaría listo para animar el Festival de Viña del Mar 2025

Durante la semana pasada, Mega confirmó que Karen Doggenweiler animará la el Festival de Viña del Mar 2025. Sin embargo, todavía no se sabe quién acompañará a la popular conductora de Mucho Gusto en la Quinta Vergara.

De este modo, se ha especulado con nombres como Rafael Araneda, Julián Elfenbein y Rodrigo Sepúlveda.

Sin embargo, recientemente surgió información que indica que es otro popular rostro en el que correría con ventaja en la carrera por ser el animador del Festival de Viña del Mar.

Revelan que popular rostro televisivo estaría listo para animar el Festival de Viña del Mar 2025

Cabe destacar que información fue revelada por Cecilia Gutiérrez en una conversación con Manu González en el podcast Bombastic.

«A mí me dicen que Martín (Cárcamo) ya tiene una patita adentro. A mí me tienen medio controlada y no puedo decir tanto en el canal», indicó la panelista de «Hay que decirlo».

Sin embargo, esto no fue todo. Resulta que en esta instancia, el español también indicó que el contrato de Martín Cárcamo con Canal 13 terminaría el 20 de noviembre. En tanto, el 18 de dicho mes se anunciaría una parte de la programación del Festival de Viña del Mar 2025, mientras que el 22 se conocería a los humoristas y animadores que serán parte del prestigioso evento.

En este sentido, Manu González también indicó que el conductor de «De Tú a Tú» le gustaría ir a vivir a Viña del Mar. «Se ve yéndose de Santiago a vivir a Viña del Mar, él es viñamarino, y nunca ha podido desarrollarse como a él le hubiese gustado, cree que se lo debe a Viña y a él mismo», señaló el periodista.

