Después de más de 30 años en la estación: importante periodista terminó su vínculo con Canal 13

Durante la jornada de este jueves 10 de octubre, un emblemático periodista de Canal 13 finalizó su vínculo laboral con la casa televisiva.

Vale señalar que el comunicador fue parte del canal por más de tres décadas, de acuerdo a lo que informó la señal de Luksic.

El periodista que terminó su vínculo con Canal 13 es Claudio Gárate Concha, de 69 años, quien durante los últimos años se desempeñó como Gerente de Nuevas Señales (13C y REC).

«Siento que llegó la hora de cerrar un ciclo, un ciclo en mi vida profesional. Vendrán otras cosas, porque a mí me gusta la televisión, pero por ahora cierro mi vínculo con el 13, lleno de sentimientos positivos y emociones varias», indicó el periodista.

Es importante señalar que Claudio Gárate estudió periodismo en la Universidad de Chile. Además, durante sus primeros años de trabajo, formó parte de medios como Estrategia, América Economía y los cuerpos de Economía y Negocios, y Reportajes del diario El Mercurio.

En 1991, después de haber sido editor del diario La Segunda, el periodista llegó a Canal 13 para llevar a cabo reportajes especiales, llamados «Reportajes de mundo».

Luego, Claudio Garate fue parte del equipo de «Contacto». Luego, a fines de los noventa, fue director general de «Almorzando en el 13».

Posteriormente, se sumó al departamento de prensa. Específicamente fue editor de economía para Teletrece. Por último, en 2002, llegó a la señal de cable 13C, donde se desempeñó como editor de «Estamos Conectados». Mientras que más tarde lideró toda la señal, cargo que se mantuvo hasta este jueves.

Además, a esto se le agrega que desde el 2015 comenzó a hacerse cargo de REC, la estación retro de Canal 13. De este modo, pasó a ser Gerente de Nuevas Señales durante los últimos años.

En este sentido, después de 33 años en el canal, Claudio Garate indicó: «Canal 13 es una historia de vida para atrás, crie a mis hijos (3) estando en Canal 13, ellos vieron Canal 13 mientras yo trabajaba acá».

«En ese sentido, es una historia completa y para mí, fascinante, porque he hecho en Canal 13 lo que más me ha gustado, hemos caminado juntos, y he sido respetado y valorado. Tengo solo aplausos para Canal 13, y no tengo ninguna deuda pendiente con el canal y creo que tampoco el canal conmigo», añadió el periodista.