El Jordan 23 se rehúsa a cambiar su nombre y le manda potente mensaje a Nike: «Podríamos haber sido hasta socios»

Hace algunos días, se dio a conocer que Jordan Carrasco, más conocido como El Jordan 23, enfrenta una batalla legal con Nike. Esto se debe a que en el 2023, el cantante hizo una solicitud para inscribir su nombre para servicios musicales y conciertos. Sin embargo, la popular marca no estuvo de acuerdo con esto.

De hecho, hace algunos días, el artista señaló que se cambiaría el nombre e incluso le pidió a sus seguidores que le dieran algunas sugerencias.

Sin embargo, a través de un nuevo video en TikTok, El Jordan 23 indicó que no cambiará su nombre.

El Jordan 23 reveló que tiene intenciones de cambiar su nombre y le manda un mensaje a Nike

En TikTok, El Jordan 23 compartió un video, en el que se refirió a su disputa legal con Nike, mientras se encontraba vestido con prendas de la popular marca e incluso mostró diversas zapatillas.

«Podríamos haber sido hasta socios. Yo podría haber sido su mejor modelo», indicó el popular cantante urbano.

Además, El Jordan 23 indicó: «No me voy a dejar, para toda la gente que cree que perdimos el caso, no pasa nada».

Cabe destacar que José Andrés Urrea, abogado especialista en propiedad intelectual, conversó con El Dínamo sobre este tema y explicó el panorama.

«Dentro de ese proceso de solicitud, Nike presentó una Demanda de Oposición, indicando que son titulares y creadores de las marcas registradas JORDAN y AIR JORDAN», indicó.

En este sentido, indicó que la empresa está alegando que no está de acuerdo con que se inscriba el nombre El Jordan 23, debido a que generaría «errores y confusiones con sus marcas».

Además, el abogado indicó que Nike no ha ganado la disputa legal y que está se encuentra en proceso todavía. Sin embargo, explicó que el panorama no o se ve muy alentador para el cantante chileno.

«El hecho de que Jordan Carrasco no presentara una contestación a la demanda de Nike en el plazo establecido disminuye sus opciones de éxito», señaló.