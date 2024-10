Exparticipante de Gran Hermano Chile sorprende tras sumarse a plataforma de contenido para adultos

Últimamente, diversas figuras de la televisión se han sumado a la plataforma de contenido para adultos, Onfayer. Como por ejemplo, Cathy Barriga, quien causó gran revuelo con el anuncio.

En este sentido, durante la semana pasada se dio a conocer que una exparticipante de la primera temporada de Gran Hermano Chile, decidió incursionar en este mundo.

Nos referimos a Estefi Marquis, quien fue presentada en la cuenta de Instagram de Onfayer.

«Directamente desde el Miss Chile Internacional, un paso por Gran Hermano y ahora en nuestra plataforma, encuéntrala como ‘ESTEFIMARQUIS’. Bienvenida, bella y hermosa», expresaron desde la plataforma.

Vale señalar que en el registro que compartieron desde Onfayer para presentar a Estefi Marquis, la joven aparece vestida de odalisca.

Además, en su cuenta de Instagram compartió fotos luciendo un disfraz rosado y también un biquini negro.

«Suscríbete para ver mi contenido más sensual», expresó en un post que realizó la exparticipante de Gran Hermano Chile en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, es importante señalar que hace un tiempo se dio a conocer que Estefi Marquis se encuentra en una relación Mario Velasco.

La relación de Estefi Marquis con Mario Velasco

Durante el mes pasado, Estefi Marquis confirmó que su romance con Mario Velasco.

«Estamos pololeando. Ya llevamos casi un año de romance, quizás no a la luz, pero siempre hemos estado juntos», expresó la exparticipante de Gran Hermano Chile en dialogo con Tiempo X.

Además, en dicha instancia, Estefi Marquis también mencionó: «Era tierno y atento. Teníamos amigos en común y si yo me sentía triste y se lo comentaba a un amigo, él me decía: ‘Un pajarito me contó que estabas triste’. Me enviaba flores para que me sintiera mejor, siempre fue muy respetuoso».

