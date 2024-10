Johnny Herrera arremete contra jugador de Colo-Colo: «Que lo diga alguien que ganó algo con la selección, no cualquier piñiñento ni pelagato…»

Recientemente, Carlos Palacios, actual jugador de Colo-Colo que ha tenido un gran desempeño, fue enfático en confesar que podría poner en duda su participación en la selección nacional, debido a que prefiere enfocarse en lograr el título con el cuadro albo.

Frente a esto, Johnny Herrera, ex arquero nacional, se molestó y se arremetió con todo, dejando duras declaraciones en contra de «La Joya» Palacios.

“Personalmente, lo he dudado. Siempre he querido ser campeón en Colo Colo y el año pasado no pude. Ahora, que está ahí en las manos, es difícil tomar una decisión. A mí me lo preguntaron y dije que no iba a responder nada todavía porque no estaba seguro. Es difícil la situación porque uno siempre quiere defender a su país, más en estos momentos, donde la Selección no pasa por un buen momento», fueron los dichos de Palacios.

Además, agregó que: «Voy a conversar con el profe, lo que sea mejor para todos. Ya no creo que se puedan reprogramar los partidos. Voy a conversar bien las cosas. Para el jugador es totalmente injusto porque uno quiere jugar, disfrutar en la Selección, uno representa a todo el país. Es algo súper importante, pero también he estado acá todo el año y obviamente quiero salir campeón. Me parece injusto e insólito».

Estas fueron las duras declaraciones de Johnny Herrera

Fue en el programa deportivo «Todos Somos Técnicos» donde el ex Universidad de Chile lanzó los dardos en contra de Palacios.

«Que no ande con ambigüedades porque también deja mal a Gareca. Si te llaman, tienes que estar. Por último, que lo diga alguien que ganó algo con la selección, no cualquier piñiñento, no cualquier pelagato le puede decir que no a la selección», partió diciendo.

En este contexto, no dudo en compararlo con Esteban Pavez, quien juega en la escuadra dirigida por Jorge Almirón. «Hay una diferencia clara entre un tipo que ha ganado algo y otro que no ha ganado nada», lanzó.

Para concluir, señaló que «Siempre fui más hincha de mi equipo que de la selección, pero siempre que me llamaron quise estar y fui feliz. Me tocó estar mucho tiempo sin jugar. En mi mejor momento, cuando todos querían que yo estuviera, no estuve, no me llamaron más. Y cuando me llamaron, perfecto, voy», cerró, según consignó La Cuarta.

