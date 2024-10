La felicidad de Daniel Fuenzalida por ser nominado a los Premios Cordillera 2024 y el momento que vive como comunicador: «Me siento pleno»

Daniel Fuenzalida pasa por un buen momento como comunicador. De hecho, recientemente fue nominado en los Premios Cordillera 2024.

El locutor de Central RadioActiva fue nominado como «Mejor Animador». Mientras que su podcast, «¿Cómo están los weones?», también fue nominado en la categoría «Mejor Podcast».

Por otro lado, Ahora Caigo, programa de TVN que es conducido por Daniel Fuenzalida fue nominado a «Mejor Programa Familiar».

La felicidad de Daniel Fuenzalida tras ser nominado a los Premios Cordillera 2024

En este sentido, conversamos con nuestro querido locutor, quien indicó que se encuentra muy feliz de «estar nominado en tres categorías, de tres cosas que me tienen muy satisfecho hoy día».

Además, con respecto al momento que vive como comunicador, Daniel Fuenzalida señaló: «Me siento pleno, muy satisfecho, muy agradecido. Todas las cosas se han dado de forma mágica«.

Sin embargo, el locutor de Central RadioActiva indicó que llegar al lugar en el que está le ha costado mucho trabajo.

«He trabajado muchísimo para este momento, trabajé desde mi vuelta de la rehabilitación en el 2010, empecé a trabajar gratis en Canal 13 un tiempo, hice mis cosas por internet. Después, en 2014, inventé Me Late. He trabajado mucho. De verdad que yo me he sacado harto la cresta y sin bajar los brazos», señaló Daniel Fuenzalida.

«Toqué muchas puertas (…) En ese sentido, hoy día creo que estoy sembrando lo que he cosechado. Hay una cuota de magia, hay una cuota de suerte, pero hay una buena cuota de trabajo», agregó.

En este sentido, Daniel Fuenzalida contó que se encuentra muy contento de estar trabajando en televisión, el área digital y en RadioActiva.

«Para mí la radio es mi columna vertebral, es mi rutina», expresó.

Es importante recordar que para votar en los Premios Cordillera es necesario ingresar a www.pagina7.cl/premios-cordillera. Luego se debe ingresar el correo electrónico. De este modo, quienes no tengan cuenta tendrán que escribir su nombre completo y esperar un mail de confirmación.

Luego es necesario ingresar al correo electrónico y presionar «Votar».