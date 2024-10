La luchadora chilena Stephanie Vaquer tuvo su primera aparición en la WWE: fue ovacionada por los fanáticos

Durante la noche de este martes, Stephanie Vaquer, luchadora nacional, debutó en la World Wrestling Entertainment (WWE) y fue ovacionada.

La chilena tuvo su primera aparición en el programa NXT. Instancia en la que se unió a Giula y atacaron a Roxanne Pérez, campeona de la marca, y a Cora Jade.

Stephanie Vaquer y Giula sacaron del cuadrilátero a sus rivales y luego levantaron el título femenino de NXT, lo que demuestra sus pretenciones.

SHE’S HERE!!!

Stephanie Vaquer has arrived and just took out @CoraJadeWWE and @roxanne_wwe alongside Giulia! 😱@Steph_Vaquer @giulia0221g #WWENXT pic.twitter.com/WQwXsVI1ZX

— WWE (@WWE) October 9, 2024