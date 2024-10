«La mina loca»: José Antonio Neme y Latife Soto reaccionaron sin filtro al arribo de Cathy Barriga a plataforma de contenido para adultos

José Antonio Neme tuvo una reacción sin filtro sobre el anuncio de Cathy Barriga, quien recientemente se sumó a una plataforma de contenido para adultos.

Resulta que en medio una transmisión en vivo en Instagram con la popular tarotista, Latife Soto, el popular periodista indicó: «La Cathy Barriga ahora está haciendo videos sensuales. La mina loca«.

Cabe destacar que la guía espiritual también criticó a la exalcaldesa de Maipú. «Pura plata. ‘Si no puede sacar por aquí, me pongo el colaless'», indicó.

Luego, en modo de broma, José Antonio Neme indicó: «Ahora, es más honesto el colaless que lo otro ¿Sabís qué? Hasta yo me voy a hacer un OnlyFans».

Posteriormente, el periodista de Mega se puso más serie e indicó: «A la Cathy Barriga le faltan palitos para el puente».

Frente a esto, Latife Soto señaló: «Es que vive en el mundo de Barbie, se quedó pegada con Barbie».

En este contexto, José Antonio Neme se refirió a las acusaciones financieras en contra de Cathy Barriga.

«Sí, pero con 31 mil millones de pesos. Ese es el problema», expresó el conductor de Mucho Gusto.

Ante esto, Latife Soto señaló: «No, y lo peor es que después (dicen) ‘no, no hay nada’. Está todo en Panamá, en la isla de Malta. Ya es mucho».

Cathy Barriga se sumó a plataforma de contenido para adultos

Cathy Barriga generó gran sorpresa tras sumarse a la plataforma de contenido para adultos Onfayer.

«Nos emociona anunciar que la multifacética @cathy_barriga se une a nuestra plataforma 🔥 Con su carisma y destacada trayectoria como ex chica Mekano, ex alcaldesa, ex participante de la Granja vip y su inolvidable interpretación del querido personaje de Robotina, Cathy traerá una nueva dimensión de creatividad y autenticidad a todos nuestros usuarios», informó la plataforma a través de sus redes sociales.

Cabe destacar que la suscripción a la cuenta de Onfayer de Cathy Barriga tiene un valor de 25 dólares mensuales.