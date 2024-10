Luego de pedir permiso y tener autorización: Cathy Barriga no asistió a votar a las Elecciones 2024

La exalcaldesa de Maipú sigue creando polémica, y es que luego de causar furor en redes sociales uniéndose a las filas de la venta de contenido para adultos, recientemente volvió a estar en el centro mediático.

Este domingo, Cathy Barriga emitió una declaración en sus redes sociales acerca del permiso que había solicitado para participar en el proceso electoral.

Cabe recordar que Barriga enfrenta cargos de fraude al fisco y falsificación de documentos públicos en relación con un millonario desfalco en la municipalidad de su comuna, por lo cual actualmente cumple arresto domiciliario. Aunque solicitó el permiso para acudir a votar, finalmente no se presentó en su destino de votación.

La declaración de Cathy Barriga luego de no asistir a votar

Barriga comenzó diciendo que «Hago este video porque encuentro incomprensible que los medios de comunicación y la prensa nuevamente estén en la puerta de mi casa anunciando además una noticia que no existe».

Además, agregó que «El día de ayer mi abogado informó a todos los medios de comunicación que yo no pude ir a votar en el horario autorizado y que no iría a votar. Hoy, nuevamente desde las 7 de la mañana. La prensa está en la puerta de nuestro hogar y en el colegio que siempre yo realizo mi votación», esto a través de un video en su cuenta de Instagram, según ADN.

«Es más, están anunciando que yo iría a votar entre las 11 de la mañana y 13 horas y que tengo nuevo permiso. Esta información es completamente falsa. Es increíble cómo suman y siguen noticias, pero lo más terrible de todo esto es que son medios de comunicación. No son memes, no son fake news que salen en redes sociales. Son canales de televisión que emiten noticias y que certifican su información. Yo jamás he solicitado ningún otro tipo de permiso que el que solicité. Lamentablemente, no pude ir en la hora que estaba autorizada y no hay más que eso», cerró la exalcaldesa de Maipú.