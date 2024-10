Luis Slimming se sinceró sobre el temor que tuvo previo a presentarse en el Festival de Viña: «Hay un precio de cuando uno…»

El reconocido humorista nacional, Luis Slimming estuvo presente en el «Podcast Vamo a Calmarno» de Jaime Proox y Roberto Rosinelli. Instancia en la que habló sobre diversos temas. En este sentido, reveló que sintió temor previo a su participación en el Festival de Viña 2024.

Don Comedia reveló que antes de su presentación en el certamen viñamarino recibió mucha mala onda desde programas de farándula.

«Yo creo que lo más difícil fue eso. Como previo a Viña, toda la mala onda que había en los programas de farándula», indicó Luis Slimming.

Además, el comediante recordó que tuvo una presentación en Chile Chico, donde fue pifiado. «Entonces con eso se colgaron», señaló.

En este sentido, Luis Slimming expresó: «Hay un precio de cuando uno agarra para el leseo a la gente impunemente en ‘El Purgatorio'».

Asimismo, el humorista chileno mencionó que a todo esto se le sumaron las críticas que recibió en redes sociales. De hecho, recordó una campaña en su contra.

Poco después, Luis Slimming se sinceró y mencionó que previo a su participación en el Festival de Viña «tenía miedo».

Luis Slimming y la posibilidad de internacionalizar su carrera

Por otro lado, más adelante, en la conversación, Don Comedia señaló que no tiene intenciones de internacionalizar su carrera.

«Alguna vez los pensé, pero no», indicó Luis Slimming.

De este modo, el reconocido comediante manifestó que está cómodo en Chile y que no tiene intenciones de dejar el país.

Además, Luis Slimming también se refirió a su experiencia en la televisión luego de trabajar en «El Antídoto».

«Quedé con una sensación media amarga con la tele. Como que es mucha pega la que hay que hacer», indicó.

En este sentido, Luis Slimming tambén expresó: «Tenís que estar preocupado de que no enojen los jefes, de no molestar a tal marca. La libertad que tiene internet no te la da la tele nunca».

De este modo, el humorista reveló que no tiene contemplado volver a la televisión. Sin embargo, no descarta que pueda hacerlo en un futuro.