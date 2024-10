Matteo Bocelli en Chile 2024: estas son las entradas que están disponibles para el concierto del artista en nuestro país

Cada vez falta menos para que Matteo Bocelli se presente en nuestro país. El popular cantante se presentará el próximo domingo 6 de octubre en el Movistar Arena.

El artista de 26 años trae su concierto «A Nigth With Matteo (Una noche con Matteo)», en el que se espera que interpreten sus canciones más populares de todos los tiempos.

Vale señalar que esta presentación de Matteo Bocelli se da en el marco del recorrido por Latinoamérica, el que incluye a países como México, Brasil, Colombia y Chile.

En este sentido, es importante señalar que todavía quedan entradas disponibles.

Estas son las entradas que están disponibles para el concierto que realizará Matteo Bocelli en Chile

Si es que todavía no has comprado entradas para el concierto que realizará Matteo Bocelli este domingo 6 de octubre en el Movistar Arena, todavía puedes adquirirlas a través del sistema Puntoticket.

A continuación te dejamos los valores de las entradas que van quedando para el esperado show:

Primeras filas: $172.500

Diamante: $115.000

Diamante lateral: $109.250

Platinium: $97.750

Platinium lateral: $86.250

Golden: $63.250

Golden lateral: $51.750

Platea baja: $74.750

De este modo, los fanáticos todavía tienen la oportunidad para disfrutar del concierto de Matteo Bocelli en Chile.

Es importante recordar que el joven italiano se presentó junto a su padre, Andrea Bocelli en el Festival de Viña 2024.

En dicha instancia, Matteo cautivó al público nacional con su voz y carisma.

En este sentido, quienes quedaron con ganas de verlo nuevamente en suelo nacional podrán hacerlo este domingo 6 de octubre. Oportunidad en la que se espera que interprete temas como «Falling Back», «Ven a mí» «Fall on me», «Anime Imperfette», «Time To Say Goodbay» y otras.

