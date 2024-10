Pailita sorprende tras referirse a la posible presencia de artistas urbanos en el Festival de Viña 2025: «Ya confirmaron a…»

Durante la jornada de este lunes, Pailita estuvo en «HiperActiva, Vamo a Calmarno». Instancia en la que el artista nacional en la que entregó una sorpresiva información sobre el Festival de Viña 2o25.

Resulta que el intérprete de «Parcera», quien recientemente estrenó su disco «De la Zona Más Extrema» reveló que algunos cantantes urbanos ya estarían listos para ser parte del importante certamen viñamarino.

Pailita sorprende con inesperada revelación sobre el Festival de Viña 2025

Tras ser consultado, sobre si es que lo han llamado desde el Festival de Viña, Pailita respondió que no. Sin embargo, no escondió sus ganas de poder ser parte del prestigioso evento.

«Yo creo que a cualquier artista le gustaría estar (…) Ya he cantado en la Quinta, como cuatro veces en el escenario, pero no es lo mismo», indicó el popular artista nacional.

En sentido, posteriormente, Pailita sorprendió tras asegurar que algunos cantantes urbanos ya estarían listos para el Festival de Viña 2025.

«Ya confirmaron a los artistas urbanos de Viña», indicó. Además, contó: «Incluso ellos mismos lo han dicho».

Cabe destacar que Pailita no se aventuró con mencionar con respecto a qué artistas se trataría. Sin embargo, señaló: «Son dos que van o tres si no me equivoco».

De todas formas, es importante señalar que desde el Festival de Viña no han confirmado a ningún artista para la próxima versión.

Sin embargo, recientemente, Daniel Merino, director del prestigioso evento, entregó detalles con respecto a la parrilla artística del certamen.

Daniel Merino entregó detalles sobre la parrilla de artistas de la próxima versión del certamen viñamarino

En conversación con Cecilia Gutiérrez en el podcast Bombastic, el director del Festival de Viña 2025 señaló: «La parrilla está lista, la parrilla de Viña está completa, no falta nadie».

En este sentido, también indicó que en el caso de los humoristas todavía falta que se confirme uno.

Además, Merino señaló que si habrá presencia de artistas nacionales en el Festival de Viña 2025.

«Yo creo que vamos a pagar una deuda muy importante», adelantó.