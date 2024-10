Pincoya reveló cómo reaccionó su esposo a su llegada a plataforma de contenido para adultos: «Él vio las fotos»

Hace algunos días, Jennifer Galvarini, más conocida como «Pincoya» confirmó su arribo a Onfayer, plataforma de contenido para adultos

En este sentido, recientemente, en una entrevista por videollamada con el espacio digital de Chilevisión «Fuera de la Casa», el que es conducido por María José Castro y Cony Capelli, Jennifer entregó detalles sobre su llegada a esta plataforma.

En este sentido, Pincoya señaló: «Estoy preparada psicológicamente, porque va a haber gente que le gusta lo que haces y hay gente que siempre va a ver el lado negativo».

Además, agregó: «Teniendo el apoyo familiar y de mis amigos cercanos, los demás chao».

Pincoya reveló cómo reaccionó su esposo por su llegada a plataforma de contenido para adultos

En esta instancia, María José Castro, también conocida como «Lady Ganga», le consultó a Pincoya sobre la opinión de su esposo con respecto a su llegada a una plataforma de contenido para adultos.

Frente a esto, la exparticipante de Gran Hermano Chile contestó que «él vio las fotos y todo, porque él tuvo que mirarlas, y me dijo ‘están bonitas’. Lo primero que me dijo fue ‘si tú quieres hacer fotos, hazlo, pero haz un contenido de calidad para quienes se suscriban vean algo bonito. Bien hecho, si no, no lo hagas'».

Además, Jennifer Galvarini mencionó que no cree que su marido haga contenido junto con ella.

«No creo que él haga fotos conmigo, pero él tampoco está en desacuerdo en que yo haga colaboraciones», indicó.

En este sentido, contó que su marido le ha señalado: «Si tú eres feliz haciendo esto, hazlo, vive este momento, disfruta y haz todo lo que quieras hacer, porque la vida es una sola».

Luego, durante esta transmisión, Pincoya hizo un recorrido por su hogar en Ancud, momento en el que apareció su esposo.

En este sentido, Lady Ganga le preguntó: «Estamos pidiendo una collab con la Pincoya, los dos juntos en Onfayer, ¿qué opinas?».

Ante esto, el marido de Pincoya expresó: «No sé, ahí habría que ver, el tiempo lo dirá».