Recientemente se anunció a un popular periodista de farándula: estos son los confirmados de Palabra de Honor hasta ahora

Próximamente, el reality Palabra de Honor llegará a las pantallas de Canal 13. En este sentido, recientemente la exseñal del angelito confirmó a un nuevo participante.

Hablamos del popular periodista de farándula, Andrés Caniulef, quien hace algunas semanas salió de Mega.

En este sentido, el nuevo confirmado de Palabra de Honor se refirió a su salida del canal de Vicuña Mackena. «Si no salía de Mega ese día, no hubiese estado acá, así de perfecto ha sido todo. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé, no quiero saber, a estas alturas me da igual… este es el inicio de una nueva etapa en mi vida», indicó.

Además, con respecto a la decisión de sumarse al nuevo reality de Canal 13, el periodista indicó: «Nunca antes tuve el interés, el deseo o las ganas de entrar a un reality y no las voy a tener después, es este, fue el momento exacto. Yo recibí el llamado hace dos meses y lo vi en ese momento y dije ‘¿y si lo hago?’. Dos llamados después decidí que sí».

Por otro lado, Andrés Caniulef también lanzó una sincera confesión con respecto a su arribo Palabra Honor.

Sincera confesión

«Mi papá es militar y yo tengo dos infancias. Una primera infancia en que mi relación con él fue muy férrea, muy cercana, muy cariñosa, motivo de orgullo y yo siempre quise ser como él. Y tengo una segunda infancia en que empiezo a tomar conciencia y por alguna razón tomé mucha distancia de él, que tiene que ver con el mundo cristiano y con la jerarquía militar, como rechazar eso, a pesar de que mi formación y lo que yo soy hoy día viene de ahí, es decir, los valores, la forma y lo correcto que funciono. Todo eso lo heredé de mi papá y a él también le debo todo lo que soy y el profesional que llegué a ser», explicó Andrés Caniulef.

«Los contras tenían que ver con mi miedo, con lo que a mí me estaba pasando, con lo que yo estaba sintiendo y que no sabía cómo explicar y que en alguna medida lograba entender que iba a ser algo que mi papá iba a rechazar, es decir, mi sexualidad (…) Que quizás no cumpliera con sus cánones o con lo que él anhelaba, que era este hombre que podría haber heredado su capacidad militar. Todo eso me hizo generar un miedo, un rechazo y una aversión a todo lo que eso significaba, cuando a mí en realidad eso siempre me gustó. Mis juguetes de infancia siempre fueron soldaditos de plomo», agregó.

En este sentido, el nuevo confirmado de Palabra de Honor expresó: «Mi papá es el hombre más feliz del mundo con que entre a Palabra de honor. Al principio me dijo ‘¿estás seguro?’, pero ahora alucina, le cumplo algo que siempre anheló. Al menos así yo lo leo y así lo quiero entender, la vida me empujó a vivir esto. Este programa es para mí y tengo la posibilidad de demostrarle a mi papá que todo lo que él quiso para mí siempre estuvo en mí, y hoy tiene razones de sobra para estar orgulloso de su hijo».

Participantes confirmados de Palabra de Honor

Hasta el momento hay siete participantes confirmados de Palabra de Honor. Hablamos del Negro Piñera, Catalina Pulido, Marcianeke, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, Mel Alcalde y Andrés Caniulef.

De este modo, solamente queda esperar que Canal 13 anuncie al resto de integrantes.