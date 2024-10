«Soñé con él»: Fran C reveló cómo nació «Gracias a Dios», canción que junta a Galee Galee y Kevin Martes 13

Durante la jornada de este viernes 18 de octubre, el destacado productor musican Fran C visitó a José Luis Godoy y DJ Black en «El Portal del Web». Instancia en la que habló su nuevo disco, el que fue estrenado ayer y se titula «Hot».

En este sentido, reveló el origen del tema «Gracias a Dios», que junta a los fallecidos cantantes urbanos Galee Galee y Kevin Martes 13.

«El Gale antes de fallecer estuvo una semana en el estudio conmigo e hicimos esta canción para este proyecto. Y la canción la dejó hasta la mitad y me dijo, ‘hermano, monta ahí a quien querai y hace la canción'», partió contando Fran C.

«Y yo dejé la canción ahí, tampoco como que iba a forzar a que saliera la canción, por lo que pasó obviamente», agregó.

Asimismo, Fran C contó que tiempo después fue a ver al cementerio a ver a Kevin Martes 13 y que a los días soñó con él.

«Soñé con él y que estaba en el estudio. En un estudio que tenía como el fondo rojo, que me imagino que era como el estudio en el que empezamos», relató.

En este contexto, Fran C reveló que en su sueño Kevin Martes 13 le indicó: «Hermano, méteme a un tema, tú tenís un tema».

Sin embargo, el destacado productor indicó que «yo como que aún no conectaba la idea del tema».

Posteriormente, Fran C señaló: «Como a la semana siguiente de eso, como que hubo muchas situaciones que me fueron acercando mucho al Galee con el Kevin». Vale señalar que el productor definió estas situaciones como «inexplicables».

«Y ahí fue que me acordé que hace un tiempo atrás, el productor Diflow, me mandó unas voces del Kevin y me dijo, hermano, esto es lo último que me queda a mí del Kevin y te lo voy a mandar a ti para que hagas lo que tú quieras con esas voces», agregó.

En este sentido, señaló: «Fue como una locura. Se me llegan a parar los pelos, porque es muy loco».

De este modo, Fran C expresó que fue al estudio y «las monté en el proyecto del Galee y calzaron».

El productor musical explicó: «Primero calzaron en flow, porque lo que cantan, la gente que escucha la canción es como si hubieran grabado juntos».

«Calzó en tempo, tuve que mover un poquito nomás y calzaron en tono», agregó.

En este sentido, el productor musical indicó: «Ahí nació la canción, hermano. Y por eso le puse ‘Gracias a Dios’, porque en realidad siento que esa canción no la hice yo».

Además, Fran C contó que conversó con las familias de Galee Galee y Kevin Martes 13, quienes autorizaron que saliera la canción.