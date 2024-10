Tras directa pregunta de su hija: Rafael Araneda le confesó a su familia que tiene cuenta en OnlyFans y explicó los motivos

No caben dudas de que las plataformas de contenido para adultos han causado gran revuelo en nuestro país y diversos famosos forman parte de ellas. En este sentido, recientemente Rafael Araneda sorprendió tras revelar que tiene una cuenta de OnlyFans.

Así lo reveló el propio animador nacional en su podcast familar «Tenemos que hablar».

Resulta que en esta instancia, su hija Florencia le preguntó de manera directa: «Rafa, ¿es verdad que tienes OnlyFans?».

Frente a esto, Marcela Vacarezza expresó: «¡Qué horror!», demostrando no estar muy conforme.

Luego, Rafael Araneda reveló por qué tiene cuenta de OnlyFans.

Rafael Araneda confirmó que efectivamente existe la cuenta de OnlyFans. En este sentido, explicó el origen de su creación.

«Lo que pasa es que siempre en el programa digo ‘y síganme en mi cuenta de OnlyFans'», señaló refiriéndose a una broma que suele realizar en sus programas.

De este modo, Rafael Araneda confesó que a raíz de esta broma se creó su cuenta de OnlyFans.

«Un día dijimos: ‘Creemos una cuenta de OnlyFans y empecemos a publicar puras estupideces», comentó el reconocido animador nacional.

No obstante, en el podcast, Rafael Araneda afirmó que la idea no llegó más lejos y que finalmente no subieron ningún contenido.

En este contexto, el animador reflexionó al respecto, por lo que no quiso continuar con el proyecto. «Cuando estábamos viendo los datos, dijimos ‘yo no puedo jugar a esta hu…'», indicó.

De todas formas, esto no fue todo. Resulta que se vivió un cómico momento en el set. Resulta que Rafael Araneda se le olvidó cerrar la cuenta de OnlyFans. De este modo, sigue activa.

