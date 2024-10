«Ven a jugar conmigo»: Exjueza del fútbol chileno sorprende tras anunciar su llegada a plataforma de contenido para adultos con osada foto

La ex árbitra del fútbol chileno, Cindy Nahuelcoy anunció su llegada a una plataforma de contenido para adultos.

A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió una foto con un bikini negro y banderín en la mano, con la que sorprendió a sus seguidores.

«He vuelto con todo mis futboleros. Quieren ser parte de mi nuevo debut? Suscríbete, ven a jugar conmigo, no te quedes en la banca», escribió en su publicación.

De este modo, Cindy Nahuelcoy se sumó a Onfayer, plataforma de la cual varios famosos ya forman parte, como por ejemplo, Faloon Larraguibel y Romina Sáez.

Vale señalar que después de su polémica salida del arbitraje chileno, la joven ha incursionado en diversas áreas. Según consignó ADN, puso su botillería. Además, luego fue parte del reality de Canal 13.

Cindy Nahuelcoy sobre su llegada a Onfayer

En conversación con ADN, Cindy Nahuelcoy entregó detalles con respecto a su llegada a Onfayer.

«No fue idea mía, fue idea de mis seguidores. Cuando la ANFP me castigó con 40 fechas, muchos me escribieron y me decían que por qué yo no cumplía las fechas teniendo una plataforma para adultos», indicó.

Además, sobre el contenido que compartirá, Cindy Nahuelcoy señaló: «Voy a mostrar de todo un poquito. No es algo específico, no es que siempre vaya a subir fotos con traje de baño o siempre con lencería. Voy a hacer diferentes temáticas, así que espero les guste».

Por otro lado, la exjueza del fútbol chileno también se refirió a las críticas que podría recibir por sumarse a una plataforma de contenido para adultos como Onfayer. «Y la verdad es que el qué dirán me da lo mismo. Imagínate que en estos casi 15 años que estuve dentro del arbitraje, las críticas estuvieron siempre y supe lidiar con ellas. Imagínate ahora con una página como Onfayer, ¡menos todavía!», expresó.