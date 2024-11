Aseguran que ya nació la hija de popular cantante chilena y conocido periodista de Chilevisión

Recientemente, se dio a conocer que la destacada artista nacional Francisca Valenzuela dio a luz a su primera hija, junto al conocido periodista de Chilevisión Daniel Matamala.

Si bien ni la cantante ni el comunicador se han referido al tema, según informó CHV (canal en el que trabaja Matamala), trascendió que la bebé nació en la noche de este lunes, en una clínica ubicada en el oriente de Santiago.

Es importante señalar que en agosto de este año, Francisca Valenzuela informó que se encontraba embarazada, cuando ya tenía 6 meses.

Resulta que previo su show en el Ruidosa Fest de New York, mediante una publicación en Instagram, señaló: «Viviendo una nueva etapa, un nuevo comienzo. Sana y feliz y agradecida. También rara, confundida y aprendiendo».

Es importante señalar que Daniel Matamala ya era padre desde antes. El periodista tuvo un hijo en 2016, el que fruto de su matrimonio con la actriz Blanca Lewin.

Cabe destacar que durante el mes de septiembre, en el podcast mexicano «Sensibles y Chingonas», Francisca Valenzuela habló de la maternidad y de cómo esperaba el nacimiento de su hija.

«El tener familia siempre ha sido súper importante (…) La idea de ser mamá y de maternar, o quedar embarazada y elegir eso, fue con el tiempo», señaló la cantante nacional.

Además, en dicha oportunidad, Francisca Valenzuela también expresó: «Desde dos lugares, por una parte por el proyecto, es decir, estar con la persona correcta y el momento correcto, o lo más correcto posible. Y por otra parte conmigo, decir ‘yo me siento lista y es algo que yo quiero y me hace sentido’. Y no sé si eso lo sentía yo tan obvio antes».