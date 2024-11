Canal 13 confirma a dos nuevos participantes de Palabra de Honor: ambos cuentan con experiencia en realities chilenos

Durante la tarde de este martes, Canal 13 confirmó a dos nuevos participantes para el reality Palabra de Honor, el que se estrenó hace dos días.

Cabe destacar que ambos cuentan con experiencia en programas de telerrealidad. Por un lado, uno es un exintegrante de «Ganar o Servir». Mientras que la otra estuvo en el recordado espacio «Doble Tentación».

Estamos hablando de Facundo González y de Fernanda Figueroa.

Las palabras de los nuevos confirmados de Palabra de Honor

Facundo González, quien inició un romance con Oriana Marzoli en «Ganar o Servir» señaló: «Entro para acompañar a Oriana, porque ella me enamoró. Tiene cosas de niña, tiene cosas con mucho carácter. Se agobia, se fastidia, se estresa, me estresa a mí, pero es muy buena persona, muy leal, muy fiel y es una mujer con todas las letras».

Por otro lado, también indicó que le podría complicar adaptarse al formato de Palabra de Honor.

«Siempre fui indisciplinado y me suspendían en la escuela. En los programas en Perú también siempre me han suspendido, soy el que ha tenido más expulsiones, más que Fabio incluso. Con el tiempo creo que maduré un poquito, estoy un poco más calmado, pero no tengo mucha constancia ni disciplina. No sé cómo lo voy a hacer», señaló Facundo González.

Además, el argentino señaló que busca mejorar algunas cosas con respecto a su participación en «Ganar o Servir».

«Mirándome en pantalla, creo que no mostré bien lo que soy capaz de dar en competencia, porque el nivel de competencia al que estoy acostumbrado yo es diferente. Además, me faltó un poquito más de carácter en algunas cosas. En algunas discusiones o momentos creo que debí haber estado un poquito más firme, con más personalidad. Eso va a tener que cambiar ahora», señaló.

Por otro lado, Fernanda Figueroa, quien participó «Doble Tentación» y es hija de Marco Antonio «Fantasma» Figueroa, exfutbolista, con respecto a su llegada a «Palabra de Honor» indicó: «Cuando les conté (a sus padres) de mi primer reality se enojaron, pero esta vez no. Yo creo que este reality es lo que mis papás hubieran querido para mí, que yo estuviera en un reformatorio».

En este sentido, la joven agregó: «Ellos a veces me han hecho sentir como que yo soy el patito feo de la familia, la que siempre lleva a la contra, la descarriada, la rebelde, entonces siempre han querido que me enderece. Pero todavía no nace la persona que me diga lo que tengo que hacer, ni mis papás pueden».