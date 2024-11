Cecilia Bolocco se baja de la Teletón 2024 por preocupante problema de salud: «Me tengo que cuidar»

Durante la noche de este jueves, Cecilia Bolocco generó gran preocupación en sus seguidores luego realizar un inesperado anuncio en sus redes sociales.

Resulta que mediante historias en su cuenta de Instagram, la ex Miss Universo reveló que se baja de la Teletón 2024 debido a un inconveniente médico.

Recordemos que la campaña solidaria se llevará cabo durante este 8 y 9 de noviembre.

Cecilia Bolocco se baja de la Teletón 2024 por inconveniente médico

Cecilia Bolocco comentó que se baja de la Teletón 2024, debido a que tuvo que someterse a un tratamiento después de que le aparecieron unas manchas en su cara y en algunas partes de su cuerpo, las que mostró en el video.

De todas formas, la comunicadora hizo un llamado para que la gente participe del evento solidario. «¿Cómo están mis queridas amigas? Yo quiero dejarles este mensaje para pedirles que por favor, como todos los años, colaboren con Teletón«, señaló.

«Yo desgraciadamente no podré participar. Tuve que ir a hacer un tratamiento, porque estaba muy asustada con unas manchas que tenía, sobre todo con esta (mostró su cuello). Y me han tenido que sacar y he quedado con varias lesiones», señaló Cecilia Bolocco.

«Me tengo que cuidar, no me puedo maquillar, entonces probablemente no voy a poder participar», agregó.

De todos modos, Cecilia Bolocco llamó a que la gente colabore con la campaña solidaria. «Pero este es el llamado que he hecho durante tantos años para esta magnífica obra y ojalá se puedan sumar como siempre. Un beso enorme para todos y todas. ¡Los amo!«, indicó.

Recordemos que el evento comienza a las 22:00 horas de este viernes y se transmitirá a través de Telecanal, TV+, TVN, Mega, CHV y Canal 13.

Cabe destacar que esta es la versión número 35 de la Teletón. Por otro lado, en esta ocasión se espera superar la meta del año pasado. Instancia en la que se recaudaron $38.044.459.976.