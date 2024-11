Conmoción tras muerte de reconocida actriz internacional recordada por «Mujer, casos de la vida real»

La popular actriz mexicana, actriz Silvia Pinal, murió a sus 94 años en Ciudad de México. Durante la noche de este jueves, su familia dio a conocer que su partida se dio después de haber permanecido varios días hospitalizada debido a complicaciones producto de una infección urinaria.

La destacada artista nació en 1931 en Guaymas, Sonora y dejó una huella imborrable en el teatro, cine y televisión mexicana.

Silvia Pinal tuvo una carrera de más de seis décadas y según informó ADN participó en más de 100 películas. La actriz destacó por su gran versatilidad y la capacidad que tenía para interpretar papeles complejos y ligeros.

La gran trayectoria de Silvia Pinal

Dentro de las obras más icónicas de la actriz está «Viridiana (1961)». Esta fue dirigida por Luis Buñuel, cineasta español. Vale señalar que la película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. De este modo, Silvia Pinal se posicionó a nivel internacional. Según informó ADN, en su tiempo, la artista se refirió con orgullo a como impulsó este proyecto: «Yo escogí a Buñuel, no él a mí. Me enamoré de su cine y su humor negro, y no descansé hasta trabajar con él».

Cabe destacar que junto a dicho director protagonizó obras como «El ángel exterminador» (1962) y «Simón del desierto» (1965). De este modo, se conformó una trilogía que dejó su huella en la cinematografía mundial.

Es importante señalar que Silvia Pinal también incursionó en el mundo de la política. Entre 1991 y el 2000, fue diputada, senadora y asambleísta del PRI. Además, fue promotora de diversos proyectos teatrales y también presidenta de la Asociación Nacional de Actores y la Asociación Nacional de Intérpretes.

En tanto, uno de sus trabajos que más se recuerdan en Chile, fue su rol como conductora del espacio «Mujer, casos de la vida real«, desde 1986 a 2007.

Vale destacar que tras la partida de Silvia Pinal, desde la Secretaría de Cultura de México valoraron su legado y la destacaron como «una de las grandes actrices del cine mexicano e internacional».

Silvia Pinal tuvo una extensa carrera de más de seis décadas en la que actuó en alrededor de 60 películas, entre las que se encuentran tres de Luis Buñuel: «Viridiana» (1961), «El ángel exterminador» (1962) y «Simón del desierto» (1965). Su talento y versatilidad le permitieron… pic.twitter.com/oONdR6M5kq — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) November 29, 2024