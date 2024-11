Doctora Keryma Acevedo llegó a la 92.5 para concientizar sobre la epilepsia: «Siempre ha sido una enfermedad súper oculta»

Durante la jornada de este martes, la doctora Keryma Acevedo, presidenta de la Liga Chilena contra la Epilepsia estuvo presente en Central RadioActiva.

En esta instancia, la especialista conversó con Daniel Fuenzalida sobre la epilepsia y la Cicletada Familiar por la Epilepsia que se llevará a cabo durante este domingo 10 de noviembre en Santiago.

En este sentido, Acevedo señaló que la epilepsia es una enfermedad muy frecuente.

«Uno o dos por ciento de la población tiene epilepsia, entonces nosotros calculamos que hay 300.000 personas con epilepsia en Chile», indicó.

Además, doctora Keryma Acevedo indicó que niños y adultos pueden desarrollar esta enfermedad.

Por otro lado, la especialista también señaló: «Siempre ha sido una enfermedad súper oculta». En este sentido, señaló que en el caso de muchos adultos «no lo quieres contar en el trabajo porque tienes sustos que te pueden echar o que te pueden discriminar».

En tanto, con respecto a la Cicletada Familiar por la Epilepsia, la doctora señaló: «Pueden ir niños, abuelitas, tíos, hermanos, todos quienes estén interesados. No es necesario tener epilepsia, lo que queremos es que se comprometan con esta causa, con este mensaje tan bonito de que la epilepsia no te detiene, no te detiene para hacer deporte, no te detiene para soñar, no te detiene para mostrar que puedes lograr cosas».

Detalles sobre la Cicletada Familiar por la Epilepsia

El domingo 10 de noviembre, se llevará a cabo la 8ª versión de la Cicletada Familiar por la Epilepsia.

Cabe destacar que esta es una actividad gratuita que estará abierta para todas las personas. Por otro lado, su objetivo es visibilizar la epilepsia y combatir los mitos que la rodean.

Este evento organizado por la Liga Chilena contra la Epilepsia, tendrá como punto de encuentro la zona del Obelisco de Plaza Italia (Metro Baquedano). Lugar en el que desde las 10:00 horas se estará entregando la polera púrpura que es tan característica de esta causa.

Es importante señalar que el recorrido de la Cicletada Familiar por la Epilepsia es de aproximadamente 4 kilómetros. Este inicia en el sector de Plaza Italia y se dirige hacia la entrada al Parque Metropolitano, por Pedro de Valdivia Norte, donde se accederá al Sendero Metropolitano, lugar en el que estará la meta y el escenario del acto de cierre.

Vale señalar que el acto de cierre de esta actividad contará con animación de dos reconocidas actrices chilenas. Hablamos de Claudia Pérez y Sigrid Alegría.

Además, en esta instancia, habrá diversos concursos y actividades orientados a personas de todas las edades. Además, se podrá acceder a información sobre la epilepsia.

Acá te puedes inscribir a la Cicletada Familiar por la Epilepsia.