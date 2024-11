Faloon Larraguibel respondió a acusaciones que la involucran en el fin de la relación de Karol Lucero y Arenita: «Ellos terminaron y…»

Una fuerte pelea se emitió durante el capítulo de este miércoles del reality «Palabra de Honor». Esta fue protagonizada por Faloon Larraguibel, Oriana Marzoli y Gala Caldirola

De este modo, las participantes del espacio de Canal 13 sacaron chispas e incluso se mencionó a la expareja de la exchica Yingo, Karol Lucero.

En esta instancia, Oriana Marzoli le señaló a Faloon Laraguibel que necesitaba de un hombre para estar feliz. «Fabio, termina de darle lo suyo, porque de verdad está muy a falta. Necesitas que te den lo tuyo para que estés feliz», le indicó.

Frente a esto, la exchica Yingo respondió: «Qué ordinaria. Yo no necesito un hombre para estar aquí».

Además, también tuvo palabras para Gala, quien estaba discutiendo con ella y estaba de lado de Oriana Marzoli. «No como tú, que en ¿Ganar o servir? tuviste un hombre y acá otro. Parece que te perdiste mucho del reality anterior, porque todos te utilizan y te botan», le señaló.

Frente a esto, Marzoli no se aguantó y le recordó su relación con Karol Lucero.

«Cuando le robaste Karol Dance a Arenita sí necesitabas hombres, ¡robahombres!», le indicó Oriana, haciendo referencia a los rumores que señalan que estuvo involucrada en el quiebre en la icónica pareja de Yingo.

Faloon Larraguibel señaló que no se involucró en la relación de Arenita y Karol Lucero

Luego de la discusión, Faloon Larraguibel conversó con Sergio Rojas y Andrés Caniulef con respecto a las acusaciones que le hicieron en su contra.

«Yo no me metí en una relación, Karol y Arenita llevaban meses separados. Ellos terminaron y Karol se fue a vivir a otro lugar. Cuando yo empecé con Karol ellos no tenían absolutamente nada», señaló.

Cabe destacar que según informó Publimetro, Faloon Larraguibel y Karol Lucero, también conocido como Karol Dance comenzaron su relación en 2008, cuando formaban parte del programa Yingo, luego del quiebre entre el comunicador y Natalia Rodríguez, más conocida como Arenita.